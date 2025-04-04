В РФ отреагировали на обвинения Рубио показательной истерикой Захаровой

Официальный представитель МИД страны-агрессора РФ Мария Захрова обвинила украинских военных в том, что они якобы "ведут охоту" на мирных россиян. При этом она добавила, что якобы именно Киев срывает так называемое энергетическое перемирие, обстреливая соответствующую инфраструктуру.

Мария Захарова

"Достоверно установлено, что современные бандеровцы ежедневно устраивают прицельную охоту с использованием БПЛА на ни в чем неповинных и беззащитных людей. Начиненные взрывчаткой дроны хладнокровно направляются на любого человека, попавшего в поле зрения озверевших неонацистов", — заявила Захарова.

Более того, она выдала очередной бред о том, что "бандиты Владимира Зеленского безжалостно открывают огонь по женщинам, старикам и детям, стараются нанести удары по жилым домам, магазинам, школам, больницам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры".

То есть, заявила Захарова, якобы все эти "зверства" указывают на то, что в планы Киева не входит прекращение огня. При этом она заявила, что Зеленский не хочет мира, и стремиться нанести мирному населению РФ "максимум страданий".

"Его клика патологически одержима кровопролитием, террором, причинением ущерба и максимальных страданий гражданскому населению", — заявила Захарова.

При этом она добавила, что "укронацисты" хотят убить как можно больше русских, запугать и посеять панику среди россиян".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как раз у Трампа начали давить на Россию принуждая ее к миру. В частности, госсекретарь Марко Рубио заявил, что именно РФ срывает перемирие и не хочет прекращать войну. На этом фоне Трамп даже передумал звонить Путину, хотя планировалось, что он может сделать это сегодня или сразу же после выходных.



