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В РФ отреагировали на обвинения Рубио показательной истерикой Захаровой

Рубио обвинил РФ в том, что она не хочет мира, в ответ Захарова выдала поток бреда об «укронацистах»

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД страны-агрессора РФ Мария Захрова обвинила украинских военных в том, что они якобы "ведут охоту" на мирных россиян. При этом она добавила, что якобы именно Киев срывает так называемое энергетическое перемирие, обстреливая соответствующую инфраструктуру.

В РФ отреагировали на обвинения Рубио показательной истерикой Захаровой

Мария Захарова

"Достоверно установлено, что современные бандеровцы ежедневно устраивают прицельную охоту с использованием БПЛА на ни в чем неповинных и беззащитных людей. Начиненные взрывчаткой дроны хладнокровно направляются на любого человека, попавшего в поле зрения озверевших неонацистов", — заявила Захарова.

Более того, она выдала очередной бред о том, что "бандиты Владимира Зеленского безжалостно открывают огонь по женщинам, старикам и детям, стараются нанести удары по жилым домам, магазинам, школам, больницам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры".

То есть, заявила Захарова, якобы все эти "зверства" указывают на то, что в планы Киева не входит прекращение огня. При этом она заявила, что Зеленский не хочет мира, и стремиться нанести мирному населению РФ "максимум страданий".

"Его клика патологически одержима кровопролитием, террором, причинением ущерба и максимальных страданий гражданскому населению", — заявила Захарова.

При этом она добавила, что "укронацисты" хотят убить как можно больше русских, запугать и посеять панику среди россиян".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как раз у Трампа начали давить на Россию принуждая ее к миру. В частности, госсекретарь Марко Рубио заявил, что именно РФ срывает перемирие и не хочет прекращать войну. На этом фоне Трамп даже передумал звонить Путину, хотя планировалось, что он может сделать это сегодня или сразу же после выходных.




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Источник: https://tass.ru/politika/23602989
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