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Ткачик Олеся
В террористической России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что боевые действия могут завершиться летом 2026 года.
Владимир Зеленский
В частности, российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что без внешней поддержки Украина якобы сможет продержаться в войне против России всего месяц.
Кроме того, российский сенатор выразил мнение, что нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно — мол, Украина наносит удары по городам, а Россия "терпеливо ждет", когда Зеленский согласится на переговоры.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский предположил, что боевые действия в Украине могут завершиться уже летом следующего года.
Кроме того, Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопроса о прекращении огня. По словам Зеленского, к встрече также может быть привлечен президент США Дональд Трамп.
По словам президента, Украина готова к любому формату переговоров с Путиным по прекращению огня. "Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров – мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров. Если Путину не комфортная двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча – мне все равно. Я готов к любому формату", — сказал Зеленский.
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