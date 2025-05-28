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В РФ отреагировали на прогноз Зеленского о завершении войны и дали циничный совет

В России заявили, что боевые действия в Украине могут завершиться уже через месяц

сегодня, 12:56
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Ткачик Олеся

В террористической России отреагировали на слова президента Владимира Зеленского о том, что боевые действия могут завершиться летом 2026 года.

В РФ отреагировали на прогноз Зеленского о завершении войны и дали циничный совет

Владимир Зеленский

В частности, российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что без внешней поддержки Украина якобы сможет продержаться в войне против России всего месяц.

"Создается впечатление, что мы с украинцами живем на разных планетах. Не знаю, на основании каких расчетов Зеленский делает подобные заявления, но если помощь прекратится, все завершится через месяц", – сказал Джабаров.

Кроме того, российский сенатор выразил мнение, что нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно — мол, Украина наносит удары по городам, а Россия "терпеливо ждет", когда Зеленский согласится на переговоры.

"Думаю, ему следует готовиться к ответным ударам", — добавил сенатор страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский предположил, что боевые действия в Украине могут завершиться уже летом следующего года.

Кроме того, Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопроса о прекращении огня. По словам Зеленского, к встрече также может быть привлечен президент США Дональд Трамп.

По словам президента, Украина готова к любому формату переговоров с Путиным по прекращению огня. "Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров – мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров. Если Путину не комфортная двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча – мне все равно. Я готов к любому формату", — сказал Зеленский.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/28/v-rossii-otvetili-na-slova-zelenskogo-sroke-okonchaniya-ukrainskogo-konflikta/
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