Страны, удовлетворяющие просьбу Украины о поставках крылатых ракет Tomahawk в зону конфликта, станут его непосредственными участниками, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швиткин.

Ракета "Томагавк"

Таким образом, российский депутат прокомментировал просьбу президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам о предоставлении Киеву ракетам Tomahawk, которые Вооруженные силы Украины намерены использовать для ударов по территории России.

"Страны, у которых он просит оружие такого типа, должны понимать, что они непосредственно становятся участниками этого конфликта", — отметил Швиткин.

По его словам, в случае передачи Украине ракет Tomahawk, западные государства рискуют стать целями для ударов со стороны РФ. В частности Москва может расценить это как повод для уничтожения пусковых установок таких ракет на территории Польши и Румынии.

Мы не можем смотреть сквозь пальцы на появление ракет Tomahawk в зоне конфликта. Но, по-моему, здравого смысла у тех, у кого он (Зеленский) просит боеприпасы, хватит, чтобы этого не допустить", — подытожил депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в секретных пунктах плана победы речь шла о ракетах Tomahawk. Президент подверг критике публикацию этой информации в СМИ и заявил, что это показывает отсутствие конфиденциальности между партнерами.

Также "Комментарии" рассказывали , что, по мнению экспертов, очень сомнительно, что Украина сможет получить ракеты "Томагавк", о которых говорится в секретной части плана победы Украины.



