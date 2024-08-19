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В РФ отреагировали на визит Моди в Украину: сказали, с чем он едет в Киев

В России предполагают, что Моди будет пытаться урегулировать «конфликт» между Украиной и РФ

сегодня, 15:20
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Ткачик Олеся

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил, что во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину он может поднять вопросы, которые будут связаны с урегулированием "конфликта" Москвы и Киева.

В РФ отреагировали на визит Моди в Украину: сказали, с чем он едет в Киев

Нарендра Моди

"Я не могу исключить того, что действительно, если такой визит и когда он состоится, он может содержать вопросы, связанные с украинским конфликтом", — сказал Климов.

Именно поэтому, говорит российский чиновник, важно не путать право Индии, как и любого другого государства предлагать варианты разрешения "украинского кризиса" с заявлениями кремлевского диктатора Владимира Путина относительно переговорных позиций РФ и требований Кремля.

Сенатор страны-агрессора подчеркнул, что после нападения ВСУ на Курскую область с Украиной можно говорить только о ее капитуляции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что МИД Индии уже подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди в Украину. В конце июля Киев пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Украину в День независимости страны, который отмечается 24 августа.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению экспертов, премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Киев 23 августа. Во время визита он, вероятно, будет предлагать свои посреднические услуги в переговорах между Киевом и Москвой или будет предлагать Индию как площадку для проведения второго Глобального саммита мира. При этом эксперты не ожидают многого от этого визита. По их мнению, Индия, скорее всего, не будет спешить с предложениями. При этом есть мнение, что Индия является лучшим вариантом для посредничества в урегулировании войны или переговоров, чем Китай.





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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/19/23723383.shtml?updated
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