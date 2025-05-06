В России продолжают угрожать Украине в связи с возможной атакой на парад, который пройдет в Москве 9 мая. В частности, как заявил российский полковник в отставке Михаил Ходаренок, в случае атаки Вооруженных сил Украины ВСУ на Москву 9 мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву.

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Россиянин даже предположил, какие средства могут быть применены для так называемого "ответного удара". По его мнению, РФ может использовать крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555, крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Калибр-НК" Военно-морского флота, дроны и ракетные комплексы типа "Искандер-М".

Помимо этого, Ходаренко предположил, что также могут быть задействованы соединения Ракетных войск стратегического назначения со средствами поражения в обычном снаряжении.

"Удар возмездия" может затмить все, что было ранее в ходе конфликта", — заявил россиянин.

Более того, он заявил, что в связи с таким масштабным "ответным" ударом центр столицы Украины может быть превращен в развалины. Также, по его оценкам, под огонь могут попасть правительственные здания, в том числе офис президента Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе. Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Дональда Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы.



