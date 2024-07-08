В РФ показали, как Путин развлекал Моди, когда в Киеве погибали дети в больнице «Охматдета» (ФОТО, ВИДЕО)

8 июля, когда Россия нанесла массированный удар по украинским домам и больницам, российский диктатор Владимир Путин принимал премьер-министра Индии Нарендру Моди. Российские медиа публикуют фото и видео этого визита.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Путин (фото из открытых источников)

Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом. Российские пропагандисты объявили, что в понедельник между президентами пройдет неформальная встреча в резиденции Путина, а во вторник, 9 июля, запланированы официальные переговоры.

"Неформальная встреча" прошла в резиденции Путина в Ново-Огарево. Там российский диктатор осыпал индийского лидера комплиментами.

"У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в пользу Индии и индийского народа. Самое главное, что 23 млн новорожденных в год даже для такой страны как Индия – это все-таки много. Это самый большой показатель в мире. Это означает, что население Индии ощущает уверенность и стабильность", – передали Путина российские пропагандисты.





Российские пропагандисты тщательно следили за Путиным и Моди, выражая свое увлечение встречей. В частности, они публиковали кадры, где политики вместе с переводчиком пили чай и пробовали сладости, а впоследствии, уже без переводчика, прогуливались по резиденции.

Также сообщалось, что Путин организовал для Моди конное шоу. Однако на арену вывели не очень энергичного коня под песню группы "Любэ".

Провластные журналисты добавили, что вопросы, которые сегодня обсудят Путин и Моде, будут еще раз подняты завтра во время официального завтрака.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Индии объяснил, чего хочет от своего "друга Путина". Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед своим вылетом в Москву заявил, что с нетерпением ждет встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба МИД Индии, а также издание aajtak.in. Уже стало известно, что политик прибыл в Москву.



