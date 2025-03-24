Российские пропагандисты заявили, что готовы помочь Дональду Трампу завоевать Гренландию и Канаду в обмен на поддержку Украины.

Дональд Трамп

Такие заявления прозвучали в эфире российского государственного телевидения в ходе обсуждения, когда пропагандист Владимир Соловьев заявил: "Мы поможем Трампу захватить Гренландию. И Канаду". Один из его собеседников добавил: "И Ирландию".

Услышав это, другой ведущий удивился, заметив, что Трамп якобы не предъявлял таких требований. Впрочем, сразу было решено, что Ирландия могла стать местом отдыха, например, на День святого Патрика.

Участники беседы также обсуждали раздел Европы и его дестабилизацией. В частности, Соловьев заявил: "Нам придется вернуть наши базы в Восточной Европе, снова войти в Берлин и заставить Балтийские страны снова любить русский язык".

Он добавил, что это лишь часть их планов, на что другой ведущий ответил: "Все это станет возможным, если в 2028 году победит Ванс или кто-нибудь похож на него". Пропагандист также отметил, что Трамп может столкнуться с внутриполитическими трудностями, которые помешают ему реализовать свои намерения.

Эти заявления раздаются на фоне продолжающихся боевых действий между Украиной и Россией, несмотря на обсуждение возможного прекращения огня после прихода Трампа в Белый дом.

По состоянию на сегодняшний день никаких договоренностей не достигнуто, ведь позиции Украины и России относительно мира остаются кардинально разными. Также разногласия есть и среди союзников Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пытаются спасти Россию и выдернуть ее из войны против Украины, пока она не потерпела крах.



