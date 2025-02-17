В РФ после визита спецпосланника Трампа резко изменили риторику по Китаю

В России вдруг возмутились китайским Новым годом, при этом там даже задали вопрос, уместно ли праздновать иностранные праздники, тем более так пышно, когда продолжается так называемая "СВО", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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По его словам, в России упомянули и то, что ВСУ пользуется китайскими дронами, и проблему с банковскими платежами российских компаний, ну и "безбожие и потребительство" и вообще неустойчивость тоже упомянули.

Как говорит эксперт, буквально пару недель назад это было "проявлением укрепления культурных связей с дружественным Китаем, вечным стратегическим партнером России". А теперь это уже "низкоуклинство" и вообще полный разврат и бардак, государственная измена и вредительство "СВО", добавил Голобуцкий.

"Серьезный разворот. Это последствия только одного тайного визита Стива Витковва в Москву. Теперь уже не США – "прогнилый Запад" и жадный колонизатор, а Китай "прогнилый потребительский Восток". Оперативно, следует признать", — говорит эксперт.

Хотя, добавляет он, с тактикой Дональда Трампа менять позицию очень часто это точно не окончательный разворот Кремля.

"И далеко не факт, что Трамп выполнит те щедрые обещания, на которые повел Путин – или что Трамп вообще собирался когда-либо выполнять обещанное. Его дело – в очередной раз развести Путина на максимально быстрые действия, нужные Трампу для триумфа "миротворца". На этом все", – говорит эксперт.

Это, по его убеждению, уже очевидно всем участникам процесса. Но, добавляет Голобуцкий, диктататор Владимир Путин настолько соблазнился чем-то, что это вылилось в разворот официальной риторики.

"Это еще не политический разрыв с КНР, но явное обозначение возможной смены приоритетов. Хотя и для Китая РФ – далеко не приоритет, основная доля торгового оборота в КНР прочь с другими странами", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ начинает против Украины "политическую СВО".



