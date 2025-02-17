В РФ после визита спецпосланника Трампа резко изменили риторику по Китаю

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Ткачик Олеся
В России вдруг возмутились китайским Новым годом, при этом там даже задали вопрос, уместно ли праздновать иностранные праздники, тем более так пышно, когда продолжается так называемая "СВО", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Россия
По его словам, в России упомянули и то, что ВСУ пользуется китайскими дронами, и проблему с банковскими платежами российских компаний, ну и "безбожие и потребительство" и вообще неустойчивость тоже упомянули.
Как говорит эксперт, буквально пару недель назад это было "проявлением укрепления культурных связей с дружественным Китаем, вечным стратегическим партнером России". А теперь это уже "низкоуклинство" и вообще полный разврат и бардак, государственная измена и вредительство "СВО", добавил Голобуцкий.
Хотя, добавляет он, с тактикой Дональда Трампа менять позицию очень часто это точно не окончательный разворот Кремля.
Это, по его убеждению, уже очевидно всем участникам процесса. Но, добавляет Голобуцкий, диктататор Владимир Путин настолько соблазнился чем-то, что это вылилось в разворот официальной риторики.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ начинает против Украины "политическую СВО".
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