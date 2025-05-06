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В РФ посоветовали лидерам ЕС начинать молиться: что произошло

В России продолжают опасаться «провокаций» на 9 мая

сегодня, 11:35 comments3179
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Ткачик Олеся

Лидерам Европейского Союза стоит молиться Богу о хладнокровии российских властей в том случае, если 9 мая во время проведения так называемого парада победы произойдет какая-либо провокация. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

В РФ посоветовали лидерам ЕС начинать молиться: что произошло

Россия

По его словам, для властей Украины любые действия против России в первую очередь якобы имеют важность в качестве "медийного эффекта".

Климов даже заявил, что для президента Владимира Зеленского, как для шоумена, якобы "не важны ни потери личного состава, ни экономический ущерб для страны" — лишь бы был громкий медийный результат, несмотря на неотвратимость ответа России.

Именно поэтому, заявил сенатор страны-агрессора, 9 мая для Зеленского и Украины является прекрасной возможностью устроить провокации, считает Климов.

"Здесь европейцам, особенно из Восточной Европы, Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие", — заявил Климов.

Он подчеркнул, что у России есть специалисты для "радикального решения" проблем с украинскими провокациями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе. Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Дональда Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/06/25713266.shtml?updated
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