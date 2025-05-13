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В РФ посоветовали Виктоффу «придержать язык» и не комментировать переговоры

В РФ осадили Виткоффа и заявили, что обнародование тем переговоров в Стамбуле только им навредят

сегодня, 10:57
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Ткачик Олеся

В России отреагировали на заявление спецпосланника президента США Стивена Виткоффа о возможных темах переговоров в Стамбуле.

В РФ посоветовали Виктоффу «придержать язык» и не комментировать переговоры

Стив Виткофф

В частности, как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю действительно могут обсуждаться на предстоящих переговорах в Турции. Тем не менее, он утверждает, что обнародование тем переговоров могут навредить самому процессу.

"Безусловно, темы, которые перечислил спецпосланник президента США Стивен Виткофф, в какой-то мере будут затрагиваться. Однако все зависит от повестки дня и уровня переговорщиков, которые будут участвовать во встрече с обеих сторон", — сказал российский сенатор.

В то же время, он призвал не строить преждевременно излишне подробные планы о предстоящей встрече. Карасин добавил, что в первую очередь нужно иметь твердую уверенность в том, что сама встреча в Стамбуле 15 мая состоится.

"Излишне много комментариев напоминают не совсем приличный вариант рассуждений вслух, хотя рассуждения вслух перед переговорами только вредят атмосфере этих переговоров. Я призываю подождать", — заявил Карасин.

Он добавил, что ждать осталось не так долго. Российский сенатор выразил уверенность, что разговор между представителями РФ и Украины будет с чистого листа. Он добавил, что во время переговоров будут затрагиваться темы, которые интересуют обе стороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виткофф в интервью Breitbart заявил, что отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/13/25767134.shtml?updated
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