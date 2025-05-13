В РФ посоветовали Виктоффу «придержать язык» и не комментировать переговоры

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Ткачик Олеся
В России отреагировали на заявление спецпосланника президента США Стивена Виткоффа о возможных темах переговоров в Стамбуле.
Стив Виткофф
В частности, как заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю действительно могут обсуждаться на предстоящих переговорах в Турции. Тем не менее, он утверждает, что обнародование тем переговоров могут навредить самому процессу.
В то же время, он призвал не строить преждевременно излишне подробные планы о предстоящей встрече. Карасин добавил, что в первую очередь нужно иметь твердую уверенность в том, что сама встреча в Стамбуле 15 мая состоится.
Он добавил, что ждать осталось не так долго. Российский сенатор выразил уверенность, что разговор между представителями РФ и Украины будет с чистого листа. Он добавил, что во время переговоров будут затрагиваться темы, которые интересуют обе стороны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Виткофф в интервью Breitbart заявил, что отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю станут главными темами на переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле.
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