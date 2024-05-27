В РФ пожаловались, что Польша испытывает к россиянам ненависть: хотят ее лечить

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Ткачик Олеся
Варшава введет ограничения на передвижение работников российского посольства на польской территории, об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, российские дипломаты будут иметь возможность передвигаться только в пределах территории на востоке страны – Мазовии. Консулы же смогут передвигаться только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства.
Польша и Россия
При этом Сикорский подчеркнул, что Варшава имеет доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий.
На это заявления отреагировал зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, после такого шага террористическая Россия должна ответить симметрическими действиями, а может, даже и жестче.
При этом российский политик заявил, что российским дипломатам в Польше жилось и так не сладко.
При этом он возмутился, что поляки забыли все то "хорошее", что связывает два народа, а именно: совместную борьбу с фашизмом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ также устроили истерику из-за слов президента Эстонии.
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