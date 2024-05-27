Варшава введет ограничения на передвижение работников российского посольства на польской территории, об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его словам, российские дипломаты будут иметь возможность передвигаться только в пределах территории на востоке страны – Мазовии. Консулы же смогут передвигаться только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства.

Польша и Россия

При этом Сикорский подчеркнул, что Варшава имеет доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий.

"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал", - заявил глава МИД.

На это заявления отреагировал зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, после такого шага террористическая Россия должна ответить симметрическими действиями, а может, даже и жестче.

При этом российский политик заявил, что российским дипломатам в Польше жилось и так не сладко.

"Они везде были под ограничением, под жестким прессингом польской службы безопасности и МВД. Думаю, поляки уже не знают, что придумать, лишь бы нанести России какой-то чувствительный удар. И войска готовы вводить, как они заявляют, и оружие поставляют, продолжают практику использования добровольцев против России. Сейчас вот придумали с дипломатами. У нас и так отношения близки к нулю", - заявил Джабаров.

При этом он возмутился, что поляки забыли все то "хорошее", что связывает два народа, а именно: совместную борьбу с фашизмом.

"Мы освободили Польшу от Гитлера в свое время. Это в прошлом, а нынешнее поколение выросло на дрожжах русофобии, причем настолько агрессивной, что потребуется еще длительный период, чтобы вылечить польское общество от такой ненависти к нашей стране", — сказал Джабаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ также устроили истерику из-за слов президента Эстонии.



