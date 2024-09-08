logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ пожаловались, что ВСУ изменили тактику боев в Курской области
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ пожаловались, что ВСУ изменили тактику боев в Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ якобы снимают своих бойцов с других направлений, чтобы перебросить их в Курскую область

сегодня, 10:56 comments1041
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Вооруженные силы Украины на Курском направлении очень сильно поменяли тактику, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

В РФ пожаловались, что ВСУ изменили тактику боев в Курской области

Апты Алаудинов

"Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства", — заявил Алаудинов.

При этом он утверждает, что якобы украинские военные в Курской области начали "активно закапываться". Также он придумал, что в первые дни вторжения ВСУ его спецподразделение активно "уничтожало" технику ВСУ.

Сейчас бойцы спецназа "Ахмат" вынуждены все время находиться в поисках для того, чтобы уничтожить две-три единицы техники в сутки, добавил он.

Также Алаудинов утверждает, что линия боевого соприкосновения якобы стабилизировалась уже две недели назад. Но ВСУ продолжают предпринимать попытки перегруппировываться, отметил он. Также Алаудинов заявил, что якобы украинские военные 3 сентября пытались продвинуться, чтобы взять под огневой контроль Курскую АЭС.

"Мы фиксируем, что противник отовсюду снимает резервы, перекидывает их. Мы знаем, что на третье число опять у него было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок. Эта задача была поставлена. Мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось", — заявил Алаудинов.

Сейчас ВСУ, по его словам, продолжают перегруппировываться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время наступления ВСУ в Курской области "Ахмат" первым бежал, бросая позиции. В то же время эксперты предупреждают, что РФ таки готовит контрнаступление в Курской области.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/21803739
Теги:

Новости

Все новости