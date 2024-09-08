В РФ пожаловались, что ВСУ изменили тактику боев в Курской области

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Ткачик Олеся
Вооруженные силы Украины на Курском направлении очень сильно поменяли тактику, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
Апты Алаудинов
При этом он утверждает, что якобы украинские военные в Курской области начали "активно закапываться". Также он придумал, что в первые дни вторжения ВСУ его спецподразделение активно "уничтожало" технику ВСУ.
Сейчас бойцы спецназа "Ахмат" вынуждены все время находиться в поисках для того, чтобы уничтожить две-три единицы техники в сутки, добавил он.
Также Алаудинов утверждает, что линия боевого соприкосновения якобы стабилизировалась уже две недели назад. Но ВСУ продолжают предпринимать попытки перегруппировываться, отметил он. Также Алаудинов заявил, что якобы украинские военные 3 сентября пытались продвинуться, чтобы взять под огневой контроль Курскую АЭС.
Сейчас ВСУ, по его словам, продолжают перегруппировываться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время наступления ВСУ в Курской области "Ахмат" первым бежал, бросая позиции. В то же время эксперты предупреждают, что РФ таки готовит контрнаступление в Курской области.
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