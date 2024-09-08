В РФ пожаловались, что ВСУ изменили тактику боев в Курской области

Вооруженные силы Украины на Курском направлении очень сильно поменяли тактику, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Апты Алаудинов

"Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства", — заявил Алаудинов.

При этом он утверждает, что якобы украинские военные в Курской области начали "активно закапываться". Также он придумал, что в первые дни вторжения ВСУ его спецподразделение активно "уничтожало" технику ВСУ.

Сейчас бойцы спецназа "Ахмат" вынуждены все время находиться в поисках для того, чтобы уничтожить две-три единицы техники в сутки, добавил он.

Также Алаудинов утверждает, что линия боевого соприкосновения якобы стабилизировалась уже две недели назад. Но ВСУ продолжают предпринимать попытки перегруппировываться, отметил он. Также Алаудинов заявил, что якобы украинские военные 3 сентября пытались продвинуться, чтобы взять под огневой контроль Курскую АЭС.

"Мы фиксируем, что противник отовсюду снимает резервы, перекидывает их. Мы знаем, что на третье число опять у него было запланировано взятие огромного участка территории, пододвинуться поближе к атомной станции для того, чтобы иметь возможность обстреливать ее с артиллерийских установок. Эта задача была поставлена. Мы должны констатировать факт, что противнику это не удалось", — заявил Алаудинов.

Сейчас ВСУ, по его словам, продолжают перегруппировываться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время наступления ВСУ в Курской области "Ахмат" первым бежал, бросая позиции. В то же время эксперты предупреждают, что РФ таки готовит контрнаступление в Курской области.



