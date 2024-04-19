В РФ преследуют журналиста, нашедшего внебрачную дочь Путина

Против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина.

У Путина может быть третья дочь. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, петербургский журналист Андрей Захаров являлся сотрудником "Фонтанки" до 2016 года. Позже перебрался в Москву, где устроился в издание "РБК". Также работал специальным корреспондентом "Русской службы Би-би-си".

Как отмечает издание, Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о предполагаемой третьей дочери Владимире Путине Луизе Розовой.

В октябре 2021 года российские власти объявили Захарова "иностранным агентом", а в декабре того же года он уехал из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.