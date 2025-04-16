В РФ пригрозили Британии убить каждого: почему беснуется Кремль

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Ткачик Олеся
Один из самых громких рупоров Кремля, Владимир Соловьев, открыто пригрозил премьеру Великобритании Киру Стармеру и его "коалиции желающих" ядерным возмездием. В очередном выпуске своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" пропагандист Путина заявил, что США и Великобритания "фактически ведут войну против России".
Путин и Соловьев
В риторике, пропитанной агрессией, Соловьев обвинил Запад в прямом участии в конфликте и пригрозил, что лидеры западных стран "испытают на себе те же последствия, что и солдаты на фронте".
"Ваше нытье не поможет. Ваша судьба будет печальной", — добавил он, обращаясь к Британии, Франции, Германии и странам Балтии.
Его коллега по пропагандистскому цеху, главная редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в свою очередь, сослалась на публикацию The Times, пытаясь представить ее как признак того, что Запад "отступает".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевские пропагандисты снова поразили воображение зрителей, распространив тревожную визуализацию Лондона, якобы разрушенного ядерным ударом, с русским флагом, развевающимся над Великобританией.
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