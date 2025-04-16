В РФ пригрозили Британии убить каждого: почему беснуется Кремль

Один из самых громких рупоров Кремля, Владимир Соловьев, открыто пригрозил премьеру Великобритании Киру Стармеру и его "коалиции желающих" ядерным возмездием. В очередном выпуске своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" пропагандист Путина заявил, что США и Великобритания "фактически ведут войну против России".

Путин и Соловьев

В риторике, пропитанной агрессией, Соловьев обвинил Запад в прямом участии в конфликте и пригрозил, что лидеры западных стран "испытают на себе те же последствия, что и солдаты на фронте".

"Ваша коалиция миротворцев — это действительно интервенты, и они будут уничтожены. Вы должны понять: не только ваши войска, которых вы собираетесь направить в Украину, будут уничтожены, но и вы сами почувствуете последствия, которые еще никогда не знали", — бесновался Соловьев.

"Ваше нытье не поможет. Ваша судьба будет печальной", — добавил он, обращаясь к Британии, Франции, Германии и странам Балтии.

Его коллега по пропагандистскому цеху, главная редактор Russia Today Маргарита Симоньян, в свою очередь, сослалась на публикацию The Times, пытаясь представить ее как признак того, что Запад "отступает".

"Они спрашивают себя – стоит ли продолжать? Ведь это будет означать отправку войск. А готова ли британская общественность к этому? Ведь наши люди могут погибнуть", — сказала Симоньян и добавила – "Они не просто могут погибнуть. Они точно погибнут. Мы всех убьем".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевские пропагандисты снова поразили воображение зрителей, распространив тревожную визуализацию Лондона, якобы разрушенного ядерным ударом, с русским флагом, развевающимся над Великобританией.



