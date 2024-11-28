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В РФ признались, что может разрушить "русский мир"

Кому в России мешают мигранты

сегодня, 18:23
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Кречмаровская Наталия

В России признались, что "русский мир" не так уж непоколебим — оказывается, что угрозу ему представляет не только так называемая "СВО", но и мигранты. Об этом заявил патриарх Московского патриархата Кирилл Гундяев на пленарном заседании XXVI Всемирного Российского Народного Собора, сообщают РосСМИ.

В РФ признались, что может разрушить "русский мир"

Фото портал "Комментарии"

Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность непропорциональным замещением коренного населения России мигрантами. Это, по его мнению, может привести к критическому культурному дисбалансу и социальному недовольству.

"Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями другого цивилизационного кода, другого исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу "русскому миру" ценностным ядром которого является православие", — заявил патриарх московии.

Он подчеркнул, что последователи радикального исламизма и экстремизма могут сильно влиять на мигрантов, что угрожает российской государственности.

При этом патриарх Кирилл отметил, что православная церковь не поддерживает дискриминацию по национальным или религиозным признакам, поскольку сама столкнулась с таким давлением в прошлом. Но он подверг критике политику умолчания, которой придерживаются некоторые "региональные власти". Патриарх Кирилл указал на то, что такой подход лишь усугубляет общественное недовольство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Гундяев заявил о вреде "чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему" : по его словам, христиане не боятся конца света, а цель России — "противостоять злу".



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