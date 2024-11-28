В России признались, что "русский мир" не так уж непоколебим — оказывается, что угрозу ему представляет не только так называемая "СВО", но и мигранты. Об этом заявил патриарх Московского патриархата Кирилл Гундяев на пленарном заседании XXVI Всемирного Российского Народного Собора, сообщают РосСМИ.

Фото портал "Комментарии"

Патриарх Кирилл выразил обеспокоенность непропорциональным замещением коренного населения России мигрантами. Это, по его мнению, может привести к критическому культурному дисбалансу и социальному недовольству.

"Непропорциональное замещение коренного населения мигрантами, носителями другого цивилизационного кода, другого исторического опыта может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране, а это, в свою очередь, несет несомненную угрозу "русскому миру" ценностным ядром которого является православие", — заявил патриарх московии.

Он подчеркнул, что последователи радикального исламизма и экстремизма могут сильно влиять на мигрантов, что угрожает российской государственности.

При этом патриарх Кирилл отметил, что православная церковь не поддерживает дискриминацию по национальным или религиозным признакам, поскольку сама столкнулась с таким давлением в прошлом. Но он подверг критике политику умолчания, которой придерживаются некоторые "региональные власти". Патриарх Кирилл указал на то, что такой подход лишь усугубляет общественное недовольство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Гундяев заявил о вреде "чрезмерного алармизма и спекуляций на ядерную тему" : по его словам, христиане не боятся конца света, а цель России — "противостоять злу".