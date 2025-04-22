В РФ прогремели мощные взрывы, объявили эвакуацию: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Во Владимирской области РФ вблизи воинской части прогремели мощные взрывы. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что произошло в России.

Взрыв. Иллюстративное фото

По его словам, мощные взрывы раздаются в районе воинской части в Киржачском районе Владимирской области.

"Местные СМИ сообщают, что со стороны Москвы в Киржач перекрыта дорога. Местное население эвакуируют, многие эвакуируются быстро самостоятельно. Это не просто военная часть. Это 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского (ГРАУ) Минобороны РФ", — рассказал Сазонов.

Также он опубликовал видео взрывы.

Взрывы подтвердили и российские СМИ. Издание "РИА Новости" со ссылкой на информацию губернатора Владимирской области Александра Авдеева сообщило, что взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, на месте работают ответственные службы.

Отмечается, что губернатор не сообщил подробности, а призвал дождаться проверенных официальных данных о происшествии.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что это один из самых больших складов боеприпасов в РФ. По его словам, там хранились КАБы, артиллерийские снаряды, а также ракеты ПВО.

Как пишет издание РИА Новости, проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области после взрыва.

Чрезвычайная ситуация объявлена ​​на территории Киржачского района Владимирской области.

Напомним, Россия пытается пополнить свою армию желающими воевать против Украины. Портал "Комментарии" писал, что, как отмечают украинские чиновники, несмотря на мирную риторику, российский диктатор планирует продолжать войну. Поэтому пытается всяческими способами пополнить армию.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и силовые задержания призывников.

По официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют. Однако реальность отличается от заявлений российских чиновников.



