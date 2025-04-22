logo

BTC/USD

90790.55

ETH/USD

1697.64

LTC/USD

82.72

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ прогремели мощные взрывы, объявили эвакуацию: что известно (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ прогремели мощные взрывы, объявили эвакуацию: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Вблизи места взрывов объявили эвакуацию: Сазонов

сегодня, 17:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Во Владимирской области РФ вблизи воинской части прогремели мощные взрывы. Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что произошло в России.

В РФ прогремели мощные взрывы, объявили эвакуацию: что известно (ОБНОВЛЕНО)

Взрыв. Иллюстративное фото

По его словам, мощные взрывы раздаются в районе воинской части в Киржачском районе Владимирской области.

"Местные СМИ сообщают, что со стороны Москвы в Киржач перекрыта дорога. Местное население эвакуируют, многие эвакуируются быстро самостоятельно. Это не просто военная часть. Это 51-й арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского (ГРАУ) Минобороны РФ", — рассказал Сазонов.

Также он опубликовал видео взрывы.

Взрывы подтвердили и российские СМИ. Издание "РИА Новости" со ссылкой на информацию губернатора Владимирской области Александра Авдеева сообщило, что взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, на месте работают ответственные службы.

Отмечается, что губернатор не сообщил подробности, а призвал дождаться проверенных официальных данных о происшествии.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что это один из самых больших складов боеприпасов в РФ. По его словам, там хранились КАБы, артиллерийские снаряды, а также ракеты ПВО.

Как пишет издание РИА Новости, проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный Киржачского района Владимирской области после взрыва.

Чрезвычайная ситуация объявлена ​​на территории Киржачского района Владимирской области.

Напомним, Россия пытается пополнить свою армию желающими воевать против Украины. Портал "Комментарии" писал, что, как отмечают украинские чиновники, несмотря на мирную риторику, российский диктатор планирует продолжать войну. Поэтому пытается всяческими способами пополнить армию.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и силовые задержания призывников.

По официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют. Однако реальность отличается от заявлений российских чиновников.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WWDVKqpj6BWUywT4byGY6ffuB1dTFyAFhiRoUNxvSWPCzTRVzxFBTWfVp971WVjdl&id=100012574638321&locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости