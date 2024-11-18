В РФ происходит коллапс финансовой системы: о чем идет речь

Крах экономики России уже очень близок, считает военный эксперт Олег Жданов. При этом он подчеркнул, что решение Китая открыто поставлять оружие России ставит Пекин перед сложным выбором.

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Жданов отметил, что Европа оперативно отреагировала, заявив о возможности введения санкций против китайских компаний, экспортирующих товары на европейский рынок. Китай теперь должен определиться: либо европейский рынок, либо дроны для России. В свою очередь, Соединенные Штаты сообщили, что готовят пакет санкций против Китая за поставку беспилотников, которые используются российскими войсками для атак на Украину, добавил эксперт.

Он также напомнил, что страны G7 сделали совместное заявление, в котором отметили дальнейшее давление на Россию. То есть, подчеркнул Жданов, лидеры "Большой семерки" подтвердили, что будут продолжать налагать санкции, увеличивая расходы России по ее вторжению в Украину, а также будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Кроме того, эксперт обратил внимание на сложную ситуацию внутри российской экономики. В частности, в России сейчас инфляция обскакала все и вся, цены растут, ставку Центробанк России поднимает еще на 3,5%.

"Это будет вообще рекорд. Сегодня 21%, и уже они не могут кредитовать свою экономику, то сейчас на 3,5% хотят поднять еще учетную ставку. Это уже можно сказать, что происходит коллапс финансовой системы", — подытожил Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что тема российской нефти и газа очень важна для РФ. После массированной комбинированной атаки по Украине заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после отмены санкций в нефтегазовой отрасли можно начинать переговоры. В Украине считают, что речь идет о путинском шантаже во всей красе. Самый болезненный удар по Путину – это нефтегазовая отрасль. Нужны вторичные санкции, то есть против покупателей российской нефти.



