В РФ протестовали супруги мобилизованных. Акция закончилась задержаниями

Во время акции жен российских военнослужащих у стен Кремля произошли задержания.

Возле Кремля прошла акция жен российских оккупантов. Фото из открытых источников

По информации Telegram-канала Sota, российские силовики задержали журналистов, которые освещали акцию жен мобилизованных вблизи Кремля.

Сообщается, что полиция задержала более 25 человек, которых доставили в здание ОВД "Китай-город".

Канал пишет, что после задержаний журналистов из толпы исчезла жена мобилизованного оккупанта Мария Андреева. Участницы акции рассказали, как видели, что к ней подошел мужчина в гражданской одежде, после чего женщина перестала отвечать на звонки.

Отмечается, что российское движение "Путь домой" проводит акцию в форме возложения цветов уже в девятый раз. Основным требованием участников протеста является возвращение домой мобилизованных оккупантов. По оценкам российских журналистов, в последней акции приняло участие около 200 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".