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В РФ распространяется загадочный вирус: власть молчит, а люди плачут от боли

Россиян поражает таинственный вирус, заставляющий кашлять кровью

сегодня, 10:12 comments1102
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Ткачик Олеся

В нескольких регионах России зафиксирована вспышка загадочного вируса, сопровождающаяся стойкой высокой температурой и сильным кашлем, иногда с кровохарканьем.

В РФ распространяется загадочный вирус: власть молчит, а люди плачут от боли

Россиян косит неведомый вирус

Об этом сообщили как государственное информационное агентство РИА Новости, так и независимый канал SHOT. Несмотря на растущую обеспокоенность, медицинские власти до сих пор не обнародовали точное количество случаев или госпитализаций. Пациенты поначалу жалуются на общую слабость и ломоту в теле, напоминающую сезонные вирусные инфекции.

Однако на третий-четвертый день их состояние резко ухудшается: температура остается критически высокой, а кашель настолько изнурительный, что больные вынуждены лежать и даже плачут от боли. Врачи отмечают, что подобные симптомы наблюдаются у большого количества пациентов, однако возбудитель заболевания пока не идентифицирован. Официально случаи классифицируются как "острая респираторная вирусная инфекция неопределенной этиологии" (ОРВИ).

Некоторые медицинские эксперты предполагают, что вирус может быть связан с бактериальной инфекцией микоплазменной пневмонии, которая в прошлом году повлекла за собой всплеск госпитализаций в России. Однако подтверждений этой версии пока нет.

Педиатр Дмитрий Малых отметил, что наибольший риск вирус составляет для младенцев и детей с хроническими заболеваниями, а у взрослых может провоцировать тяжелые осложнения, в частности, пневмонию. Некоторые больные выздоравливают через несколько дней, тогда как другие страдают лихорадкой более 10 дней. Также сообщается о случаях затяжного кашля, не поддающегося лечению антибиотиками.

Несмотря на угрозу, власти не ввели никаких дополнительных мер безопасности и ограничились стандартными рекомендациями по профилактике респираторных заболеваний. Пока нет данных о массовом распространении вируса или его выходе за пределы России.

Медики призывают граждан внимательно относиться к своему здоровью и сразу обращаться за помощью при тяжелых симптомах. В то же время, официальной реакции со стороны Министерства здравоохранения РФ до сих пор не последовало.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ все вирусы привыкли лечить водкой. И жителей РФ повергло в шок, что цены на нее взлетели вверх.




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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/mystery-virus-outbreak-leaves-bedridden-34960067
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