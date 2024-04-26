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В РФ расширят круг силовиков, которым можно стрелять в людей

В Госдуму РФ внесли закон о праве судебных приставов стрелять в россиян

сегодня, 21:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России судебным приставам разрешат стрелять в людей. Как сообщает издание The Moscow Times, соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение Госдумы.

В РФ расширят круг силовиков, которым можно стрелять в людей

В России ужесточают тоталитарные порядки. Фото из открытых источников

Кроме огнестрельного оружия, документ предусматривает право российских приставов применять другие специальные средства и физическую силу.

Согласно тексту законопроекта, в РФ судебным приставам придется проходить специальную подготовку и не реже одного раза в год проверку на пригодность к перечисленным действиям.

В случае применения оружия и других средств приставы будут обязаны предоставить пострадавшим лицам медицинскую помощь. При этом от них требуется оказывать медпомощь в максимально короткие сроки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках. Разработка боеголовок, являющаяся частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики. Разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, чтобы начать мощное контрнаступление, Украине понадобится время до 2026 или 2027 года, пишет The Economist со ссылкой на источники. Большой военный прорыв ВСУ может произойти через несколько лет, только если будет сохранена и усилена широкомасштабная поддержка Запада. Однако, отмечает издание, такой уверенности нет, учитывая нестабильность американской политики.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/21819
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