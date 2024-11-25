В РФ рассказали, как можно ликвидировать Путина и назвали наиболее действенные способы

Российский диктатор Владимир Путин панически опасается смерти, из-за чего охрана и обеспечение его неприкосновенности стали главной задачей в России, рассказал в эфире 24 канала правозащитник Марк Фейгин. При этом он добавил, что именно на это уходит огромная часть кремлевского бюджета.

Владимир Путин

Как отметил Фейгин, один из теоретически возможных способов устранения Путина – ракетный удар. Например, в Курской области ракетами Storm Shadow был поражен подземный военный объект, что повлекло за собой потери среди российских и северокорейских военных. Тем не менее, Путин преимущественно находится в защищенных бункерах, конструкция которых остается тайной. По словам Фейгина, эти укрытия могут находиться на глубине до 50 метров и, возможно, способны выдержать даже ядерный взрыв.

Поэтому, говорит российский правозащитник, единственный реальный способ ликвидации диктатора – дистанционный. Речь идет, например, об отравлении или других методах, не требующих физического доступа к нему.

Впрочем, по словам Фейгина, вопрос защиты Путина находится в зоне постоянного внимания, на что тратятся миллиарды долларов ежегодно. В общей сложности расходы могут достигать десятков миллиардов в год.

Основная ответственность за безопасность российского президента возложена на Федеральную службу охраны (ФСО), численность которой составляет около 50-60 тысяч человек. Ее сотрудники дислоцированы по всей России и действуют по строгим протоколам. К примеру, во время полетов Путина все диспетчерские службы находятся в готовности, а по маршруту передвижения тысячи работников ФСО обеспечивают его безопасность. Даже в домах, мимо проезжающих кортеж, присутствуют агенты службы, занимающие квартиры и крыши.

Фейгин подчеркивает, что Путин создал взаимонеподчиненную систему силовых структур, в частности, ФСБ и ФСО, чтобы иметь несколько источников информации и усилить свою защиту.

По его словам, после ликвидации Евгения Пригожина в августе 2023 Кремль провел масштабную чистку силовых ведомств. Россиянин считает, что рост так ликвидировать Путина невозможно, ведь он очень обеспокоен этой угрозой, а его окружение вряд ли рискнет действовать против него.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путина могут убрать из-за его ядерных угроз.



