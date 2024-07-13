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В РФ растет недовольство властью: названы главные причины

В России растет усталость и раздражение от войны с Украиной

13 июля 2024, 21:30
Автор:
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Марьян Ощановский
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Война РФ против Украины становится фактором раздражения на территории России. Одна из причин — Кремль распространяет не соответствующую реальности информацию о боевых действиях, сообщает Главное управление разведки МОУ.

В РФ растет недовольство властью: названы главные причины

Кремль больше не может скрывать потери. Фото из открытых источников

В ГУР рассказали, что информация о войне, которую распространяют российские пропагандисты, все чаще вызывают у российского общества "усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения".

"Одна из причин таких изменений — несоответствие распространяемой режимом информации с реальным положением. Уровень потерь скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются, о чем, в частности, свидетельствует активная подготовка Москвы к рекордному в своей истории повышению налогов", — отметили в ГУР.

В разведке рассказали, что отслеживающая в Кремле неутешительная динамика общественных настроений заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать. В частности, региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания из раздражительной военной тематике на решение социально-бытовых проблем.

В ведомстве отметили, что российские региональные власти пытаются организовывать мероприятия по поддержке участников войны против Украины и их семей, принимают участие в приеме граждан, разрабатывают и обсуждают специальные законопроекты о поддержке благотворительности, повышении зарплат и защите ветеранов. Также региональные власти в РФ симулируют поддержку людей с инвалидностью, количество которых постоянно увеличивается из-за боевых действий в Украине. В частности, для таких людей власти РФ хотят развивать внутренний туризм.

В разведке отметили, что минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%. Кроме того, участникам войны против Украины предоставляют ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в заведения культуры.

"Такая активизация социальной деятельности свидетельствует о попытке российских властей канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов", – добавили в ГУР.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/vtrata-interesu-do-svo-ta-strakh-pered-zatiahuvanniam-paskiv-suspilni-nastroi-na-rosii.html
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Обсуждения

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я

13 июля 2024, 22:36

невдоволення в рф- це висвободження і Україна висвободжає. Остаточне висвободження не за горами - я б не казав, якщо б не був впевнений. Найкраще- громадяни рф стануть громадянами України, бо нічого китаю лишати-він за террор, тому йому хуй , нехай собі дроче, а буде пиздіть , то нехай воює, воює в африці, цивілізація ебі його налево!


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