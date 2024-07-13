В РФ растет недовольство властью: названы главные причины

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Марьян Ощановский
Война РФ против Украины становится фактором раздражения на территории России. Одна из причин — Кремль распространяет не соответствующую реальности информацию о боевых действиях, сообщает Главное управление разведки МОУ.
Кремль больше не может скрывать потери. Фото из открытых источников
В ГУР рассказали, что информация о войне, которую распространяют российские пропагандисты, все чаще вызывают у российского общества "усталость и недовольство, чем восторг и экзальтацию, как было в начале вторжения".
В разведке рассказали, что отслеживающая в Кремле неутешительная динамика общественных настроений заставляет российское военно-политическое руководство готовить население к "затягиванию поясов" и реагировать. В частности, региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания из раздражительной военной тематике на решение социально-бытовых проблем.
В ведомстве отметили, что российские региональные власти пытаются организовывать мероприятия по поддержке участников войны против Украины и их семей, принимают участие в приеме граждан, разрабатывают и обсуждают специальные законопроекты о поддержке благотворительности, повышении зарплат и защите ветеранов. Также региональные власти в РФ симулируют поддержку людей с инвалидностью, количество которых постоянно увеличивается из-за боевых действий в Украине. В частности, для таких людей власти РФ хотят развивать внутренний туризм.
В разведке отметили, что минимальное количество мест для людей с инвалидностью на российских парковках теперь составляет 15%. Кроме того, участникам войны против Украины предоставляют ваучеры номиналом 15 тысяч рублей, на которые в течение года можно покупать билеты в заведения культуры.
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я
13 июля 2024, 22:36
невдоволення в рф- це висвободження і Україна висвободжає. Остаточне висвободження не за горами - я б не казав, якщо б не був впевнений. Найкраще- громадяни рф стануть громадянами України, бо нічого китаю лишати-він за террор, тому йому хуй , нехай собі дроче, а буде пиздіть , то нехай воює, воює в африці, цивілізація ебі його налево!