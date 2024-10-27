В РФ разбился самолет с парашютистами

В Ставропольском крае России произошла авария самолета Ан-2, на борту которого находились десять человек, включая двух пилотов и восемь парашютистов.

Самолет с парашютистами разбился в России (фото из открытых источников)

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, самолет упал возле станицы Суворовска у автодороги. Инцидент произошел во время учебного полета, когда самолет потерял тягу, что привело к аварийной посадке.

К счастью, жертв нет, однако некоторым парашютистам понадобилась медицинская помощь. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что подростков в России обвинили в поджоге Ту-22М на военном аэродроме. Трех российских подростков обвинили в поджоге бомбардировщиков на военном аэродроме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "ASTRA". По данным следствия, подростки планировали проникнуть на военный аэродром в Усольском районе (Иркутская область) и поджечь два самолета ТУ-22М. Двум молодым людям по 17 лет, самому молодому — 15. Их задержали еще 18 сентября, сейчас они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке теракта, пишет Baza. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Также сообщается, что брат одного из задержанных с весны находится на войне с Украиной. Также "Комментарии" писали о том, что 10 октября на границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал военный учебно-тренировочный самолет Як-130.

Отмечается, что пилот получил серьезные ранения, его госпитализировали. В России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки летчиков. Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

