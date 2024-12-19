Духовное управление мусульман России позволило религиозное многоженство – мужчины могут заключать до 4 браков, однако нужно соблюдать главное правило.

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Совет улемов (ученых-богословов) разрешил русским мусульманам заключать до 4 религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Как сообщил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, сообщает пропагандистское издание "РИА Новости"

"Мужчинам-мусульманам разрешают многоженство, если существует неспособность жены к рождению детей по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или других объективных причин, скажем, сексуальной несовместимости жены", — пояснил Аляутдинов.

Религиозный деятель добавил, что мужчине, состоящему в браке, также сообщить свою жену о намерении заключить новый брак с другой женщиной.

“Нельзя скрывать наличие жены. Если она (вторая жена) не была уведомлена об этом и не готова мириться с этим, то имеет право требовать расторжения своего никаха (венчание по исламским нормам)", – пояснил религиозный деятель.

Напомним, что президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с РПЦ в Украине и назвал это вопиющим нарушением прав человека. Как рассказывал портал "Комментарии", российский диктатор считает, что "тем, кто это делает, это еще отзовется".

Он заявил, что люди, которые за этим стоят, – безбожники. “Ведь они даже не атеисты – эти люди. Атеисты – это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, это люди вообще без всякой веры, безбожники", — объяснил Путин.