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В РФ разворачивают мобилизацию: кого заставляют охранять военные объекты

В России МЧС заставляют охранять военные объекты

14 июля 2025, 11:24
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Кравцев Сергей

В Воронеже работников местного института МЧС заставляют дежурить возле военных объектов и подписывать контракты на службу. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

В РФ разворачивают мобилизацию: кого заставляют охранять военные объекты

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Движение АТЕШ со ссылкой на активистов инициативы "Гражданская сила" заявило о массовом давлении на сотрудников Воронежского института МЧС России.

Родственники сотрудников сообщают, что людей под разными предлогами привлекают к дежурствам возле стратегических военных и оборонных объектов, якобы для реагирования на атаки беспилотников.

Кроме того, многих заставляют подписывать контракты на прохождение военной службы — по словам очевидцев, под психологическим давлением и прямыми угрозами.

По словам активистов, ситуация вызывает серьезное беспокойство: сотрудников фактически отправляют в зону боевых рисков без надлежащей защиты.

ПВО в Воронежской области остается ослабленной, ведь основные системы переброшены к линии фронта и в Московскую область.

АТЕШ призывает работников института не выполнять такие приказы и в первую очередь заботиться о собственной безопасности, ведь военные объекты РФ уже являются законными целями для Сил обороны Украины.

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Источник: https://t.me/atesh_ua/7412?single
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