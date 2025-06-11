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В РФ рекордно упала доля россиян, верящих в "величие России"

За 25 лет правления Путина вера россиян в "величие" своей страны снизилась.

сегодня, 16:35
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Slava Kot

Вера россиян в то, что у их страны исключительное место в мире, постепенно снижается. Доля граждан, считающих Россию "большой страной с особой миссией", заметно сократилась с начала правления Владимира Путина, которое длится более 25 лет.

В РФ рекордно упала доля россиян, верящих в "величие России"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно опросу, обнародованному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля граждан, считающих Россию "большой страной с особой миссией" составляет 80%. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в начале 2000-х.

Количество же тех, кто открыто не соглашается с этим утверждением, возросло до 15%. Еще 5% затруднились дать четкий ответ.

Особенно заметен скепсис среди молодежи. В группе родившихся после 2001 года доля тех, кто не верит в "величие России", достигла 26%. Если добавить к этому еще и неопределившихся, цифра растет до 32%. Сходные тенденции прослеживаются и среди младших миллионеров рожденных после 1991 года, 28% из которых ответили "нет", а еще 5% не смогли сформулировать свою позицию.

В то время как среди людей в возрасте от 57 лет и старше, убежденность в "величии России" остается на очень высоком уровне — 89%.

Находящийся у власти с 2000 года Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия имеет "особый путь" и должна вернуть себе статус влиятельного геополитического игрока. Эта риторика стала основой идеологической политики Кремля, особенно в условиях аннексии Крыма, полномасштабной войны против Украины и конфронтации с Западом.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что россияне назвали страны, которые являются их крупнейшими врагами, а также дружественные государства.

Также "Комментарии" писали, что дипломат назвал финал для Путина.



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Источник: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/den-rossii-2025
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