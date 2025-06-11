Вера россиян в то, что у их страны исключительное место в мире, постепенно снижается. Доля граждан, считающих Россию "большой страной с особой миссией", заметно сократилась с начала правления Владимира Путина, которое длится более 25 лет.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно опросу, обнародованному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доля граждан, считающих Россию "большой страной с особой миссией" составляет 80%. Это на 7 процентных пунктов меньше, чем в начале 2000-х.

Количество же тех, кто открыто не соглашается с этим утверждением, возросло до 15%. Еще 5% затруднились дать четкий ответ.

Особенно заметен скепсис среди молодежи. В группе родившихся после 2001 года доля тех, кто не верит в "величие России", достигла 26%. Если добавить к этому еще и неопределившихся, цифра растет до 32%. Сходные тенденции прослеживаются и среди младших миллионеров рожденных после 1991 года, 28% из которых ответили "нет", а еще 5% не смогли сформулировать свою позицию.

В то время как среди людей в возрасте от 57 лет и старше, убежденность в "величии России" остается на очень высоком уровне — 89%.

Находящийся у власти с 2000 года Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия имеет "особый путь" и должна вернуть себе статус влиятельного геополитического игрока. Эта риторика стала основой идеологической политики Кремля, особенно в условиях аннексии Крыма, полномасштабной войны против Украины и конфронтации с Западом.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что россияне назвали страны, которые являются их крупнейшими врагами, а также дружественные государства.

Также "Комментарии" писали, что дипломат назвал финал для Путина.