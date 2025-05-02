В РФ решили избавиться от Лаврова и не только: компроматы для «зачистки» уже у Путина

Пока ключевыми фигурами в российской агрессии остаются Сергей Чемезов и Юрий Ковальчук. В то же время, внутри кремлевских элит растет влияние другой группы, которая стремится отстранить от руля так называемых "дедов", отметил публицист Ростислав Мурзагулов.

Сергей Лавров

По его словам, такие фигуры как Сергей Лавров и Федор Ушаков уже не играют ключевых ролей, хотя их еще часто воспринимают как влиятельных игроков.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, по словам Мурзагулова, является непосредственным выгодоприобретателем масштабного хищения бюджета России. Все крупные финансовые потоки в стране направляются в карманы представителей кремлевских кланов. Ковальчук со своей стороны стал идеологом вторжения в Украину. Именно он продвинул Сергея Кириенко на должность куратора внутренней политики РФ.

В этот же круг долгое время причисляли и Николая Патрушева. Однако, как утверждает Мурзагулов, он уже потерял реальное влияние и превратился в "сбитого лётчика". Так же, как и бывший министр обороны Сергей Шойгу. Несмотря на надежду на сопротивление со стороны его окружения, никто не решился бросить вызов системе — все остались безропотными исполнителями.

Как говорит эксперт, на фоне этих процессов формируется новая группа, которую возглавляет дочь Путина Екатерина Тихонова. Она вместе со своими союзниками постепенно пытается вытеснить старых "отцов" режима. Известно, что группа периодически распространяет провокационные материалы для дискредитации конкурентов.

В частности, по имеющейся информации, даже в случае временного перемирия в Кремле может начаться "чистка", первой жертвой которой станет Чемезов. Клан Тихоновой и Кирилла Дмитриева уже подготовил объемный компромат, обвиняющий Чемезова в разрушении оборонного потенциала РФ — именно в такой форме это преподносится Путину.

В этом же списке и Сергей Лавров — нынешний глава МИД РФ, который, по мнению многих, превратился в олицетворение дипломатической абсурдности. Если Путин решит сделать ставку по образу "миротворца", ему понадобятся новые лица — более молодые, более лояльные и внешне более привлекательные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитриев и Виткофф потеряли доверие на фоне провала переговоров по прекращению боевых действий в Украине.



