В РФ решили присвоить себе медали бывших республик СССР на Олимпиаде-2020

В России решили оправдаться за пятое место в общем медальном зачёте на Олимпиада в Токио. В СМИ уже начали распространять информацию о том, что это самое низкое место за всю историю РФ. Так зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что на самом деле Россия показала лучший результат, особенно, если вспомнить Советский Союз. Как информирует издание "Комментарии", об этом Журова заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Медали. Фото: Reuters

По словам Светланы Журовой, если говорить о провальном выступлении России на Олимпиаде, то нужно смотреть шире и интересоваться – это провальный результат по отношении к чему? Если анализировать результат сборной России на Олимпиаде-2020, можно вспомнить Советский Союз и посмотреть на таблицу всех стран. Сразу же бросится в глаза, что среди призеров Олимпиады есть немало стран, которые сегодня являются независимыми, но во времена СССР они были в составе Союза и дальше нужно использовать обычную математику.

В копилке России 20 золотых, 28 серебренных и 23 бронзовых медалей. Всего 71 награда. Да и немало завоевали наград бывшие республики СССР. Та же самая Грузия имеет 2 "золота". Узбекистан – 3 "золота". Также немало наград в зачете Украины Беларуси. Если суммировать все награды бывших республик Союза, то получается, что 29 золотых, 51 серебренная и 59 бронзовых медалей. Вывод напрашивается сам собой – в общем медальном зачете СССР оказался бы на третьей позиции, а по количеству наград он бы стал лидером и победителем Олимпиады-2020.

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