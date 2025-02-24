logo

BTC/USD

88818.38

ETH/USD

2415.09

LTC/USD

111.72

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ резко отреагировали на новые санкции от ЕС и возобновлении диалога
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ резко отреагировали на новые санкции от ЕС и возобновлении диалога

Песков считает, что нет предпосылок для того, чтобы начинать диалог с Россией

24 февраля 2025, 12:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия пока вообще не наблюдает предпосылок для того, чтобы возобновить диалог с Европой.

В РФ резко отреагировали на новые санкции от ЕС и возобновлении диалога

Дмитрий Песков

"Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны", — сказал Песков журналистам.

Также он добавил, что такая позиция Европы резко контрастирует с позицией Соединенных Штатов.

"Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас мы занимаемся с американцами", — отметил он.

Именно таким образом спикер кремлевского диктатора прокомментировал новый пакет санкций ЕС против России. По его словам, данный санкционный пакет был "вполне прогнозируемым".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия нашла общий язык с американским президентом Дональдом Трампом, но не Европой. Именно поэтому она категорически против того, чтобы представители ЕС участвовали в переговорах по урегулированию военного конфликта в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что представители Европейского Союза должны участвовать в переговорах с РФ, поскольку стратегическая цель России уничтожить все европейские ценности.

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что говорить о мире можно только с позиции силы, и Украина готова к этому, то есть, диктовать свою сильную позицию, и принудить РФ отказаться от своих требований, которые сродни капитуляции.

Действительно, появилась информация о том, что США поддерживают требование РФ относительно формирования мирного соглашения с Украиной на основание так называемых "стамбульских договоренностей", которые приведут к капитуляции нашей страны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/1010499
Теги:

Новости

Все новости