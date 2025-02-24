Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия пока вообще не наблюдает предпосылок для того, чтобы возобновить диалог с Европой.

Дмитрий Песков

"Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны", — сказал Песков журналистам.

Также он добавил, что такая позиция Европы резко контрастирует с позицией Соединенных Штатов.

"Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования конфликта вокруг Украины, чем сейчас мы занимаемся с американцами", — отметил он.

Именно таким образом спикер кремлевского диктатора прокомментировал новый пакет санкций ЕС против России. По его словам, данный санкционный пакет был "вполне прогнозируемым".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия нашла общий язык с американским президентом Дональдом Трампом, но не Европой. Именно поэтому она категорически против того, чтобы представители ЕС участвовали в переговорах по урегулированию военного конфликта в Украине.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что представители Европейского Союза должны участвовать в переговорах с РФ, поскольку стратегическая цель России уничтожить все европейские ценности.

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что говорить о мире можно только с позиции силы, и Украина готова к этому, то есть, диктовать свою сильную позицию, и принудить РФ отказаться от своих требований, которые сродни капитуляции.

Действительно, появилась информация о том, что США поддерживают требование РФ относительно формирования мирного соглашения с Украиной на основание так называемых "стамбульских договоренностей", которые приведут к капитуляции нашей страны.



