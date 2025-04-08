В РФ резко выступили против идеи Трампа и потрясли «ядерной дубинкой»

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Ткачик Олеся
Соединенные Штаты и их союзники в какой-то момент решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нее необъявленную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что в рамках этой войны в отношении России были применены безграничные санкций, а потом Запад предоставил свое оружие и специалистов. Видимо, Медведев подразумевает, что таким образом союзники предоставили Украине помощь в войне с Россией.
Ядерное оружие РФ
Как заявил он, якобы такие действия поставили мир перед угрозой начала Третьей мировой войны.
По его словам, администрация Дональда Трампа как минимум на словах это признаёт, но продолжает тратить на оборону рекордный 1 трлн долларов.
При этом он утверждает, что даже решение "конфликта" в Украине не приведет к ядерному разоружению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп считает, что США и РФ должны в будущем отказаться от своего ядерного оружия.
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