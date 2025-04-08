В РФ резко выступили против идеи Трампа и потрясли «ядерной дубинкой»

Соединенные Штаты и их союзники в какой-то момент решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нее необъявленную войну, заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом он подчеркнул, что в рамках этой войны в отношении России были применены безграничные санкций, а потом Запад предоставил свое оружие и специалистов. Видимо, Медведев подразумевает, что таким образом союзники предоставили Украине помощь в войне с Россией.

Ядерное оружие РФ

Как заявил он, якобы такие действия поставили мир перед угрозой начала Третьей мировой войны.

"Притом, что Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакого риска ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени", — заявил Медведев.

По его словам, администрация Дональда Трампа как минимум на словах это признаёт, но продолжает тратить на оборону рекордный 1 трлн долларов.

"Европейские придурки – нет. Напротив, они начали снова трясти своими скудными стратегическими потенциалами", — отметил Медведев.

При этом он утверждает, что даже решение "конфликта" в Украине не приведет к ядерному разоружению.

"Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой "Украины" ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно. Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а всё новые страны будут обретать ядерные арсеналы", — заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп считает, что США и РФ должны в будущем отказаться от своего ядерного оружия.



