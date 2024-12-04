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В РФ с опасением ждут дня инаугурации Трампа: к чему готовятся элиты

Элиты начали понимать, что весь оптимизм Путина может быть показухой

4 декабря 2024, 13:20
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Ткачик Олеся

По мере приближения 20 января доминирующей эмоцией в российском истеблишменте становится микс оптимизма и опасений — даже страха, — что надежды на новоизбранного президента США Дональда Трампа не оправдают себя. Об этом заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

В РФ с опасением ждут дня инаугурации Трампа: к чему готовятся элиты

Владимир Путин

"Всё это ведёт к повышенной нервозности и некоторой суетливости. Все чувствуют, что надо что-то делать, но никто не понимает, что именно. Чиновники видят решительный настрой президента и хотят соответствовать, но не понимают как: проблема в том, что в подведомственных сферах ситуация ни у кого не ахти и исправить её, не меняя курса, которым движется страна, не представляется возможным", — отмечает российский эксперт.

При этом, добавляет он подвергать курс сомнению нельзя, да и необходимости рапортовать об успехах тоже никто не отменял. В этой ситуации каждому кажется, что именно он отстаёт, что именно его могут обвинить в несоответствии, отметил Галлямов.

Также он утверждает, что в последнее время появилось некоторое дистанцирование представителей истеблишмента от Путина.

"Это не оппозиционность — её после убийства Пригожина я не замечал, — а именно дистанцирование. Описывая ситуацию, люди подчёркивают, что их настрой не соответствует путинскому: "Президент настроен по-боевому, поэтому пытаться его переубедить — бесполезно". Думаю, такие разговоры — это как раз следствие опасений, что официальный оптимизм не оправдает себя. Предчувствуя это, люди заранее занимают осторожную позицию", — заявил Галлямов.

По его словам, россияне психологически готовятся к возможным неудачам, ведь каждый на своём месте видит истощение ресурсов и неспособность системы достичь поставленных целей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ готовятся к двум вариантам развития событий после инаугурации Трампа.




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid06LyQnUZEhMaDEVdC9sb6mVfVPvwSeZb5Ckz8iRa3dxWhH2J1tqxwXoWDEJjDdA2Ql
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