В РФ с опасением ждут дня инаугурации Трампа: к чему готовятся элиты

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Ткачик Олеся
По мере приближения 20 января доминирующей эмоцией в российском истеблишменте становится микс оптимизма и опасений — даже страха, — что надежды на новоизбранного президента США Дональда Трампа не оправдают себя. Об этом заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
Владимир Путин
При этом, добавляет он подвергать курс сомнению нельзя, да и необходимости рапортовать об успехах тоже никто не отменял. В этой ситуации каждому кажется, что именно он отстаёт, что именно его могут обвинить в несоответствии, отметил Галлямов.
Также он утверждает, что в последнее время появилось некоторое дистанцирование представителей истеблишмента от Путина.
По его словам, россияне психологически готовятся к возможным неудачам, ведь каждый на своём месте видит истощение ресурсов и неспособность системы достичь поставленных целей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ готовятся к двум вариантам развития событий после инаугурации Трампа.
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