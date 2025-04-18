logo

BTC/USD

84494.16

ETH/USD

1584.65

LTC/USD

76.06

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ считают, что Рубио послал Кремлю скрытое послание против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ считают, что Рубио послал Кремлю скрытое послание против Украины

В РФ считают, что у Трампа считают, что Кремль должен поскорее «добить киевский режим»

сегодня, 18:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В России активно обсуждают слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговоров по Украине, если в ближайшее время не наметится прогресс относительно урегулирования конфликта.

В РФ считают, что Рубио послал Кремлю скрытое послание против Украины

США и РФ

В частности, как заявил пропагандистским медиа российский политолог Рафаэль Ордуханян, американцы не откажутся от роли посредников в украинском конфликте. В противном случае, по его словам, демократы просто "съедят" американского президента Дональда Трампа, которые во время предвыборной гонки обещал завершить войну в Украине.

"Никуда американцы не уйдут, украинский вопрос был одним из основных компонентов во время его предвыборной кампании. Вы только представьте, что за скандал развернут демократы, если Трамп откажется от своих слов. Начнутся же крики о том, что со всеми другими обещаниями Трампа будет так же, что он плохой президент. Они же его просто с кашей съедят", — сказал политолог страны-агрессора.

Более того, он уверен, что заявление Рубио – это скрытое послание России, в котором американцы просят Кремль поскорее разобраться с Украиной.

"Я думаю, что в очень большой степени это обращение к Москве с посылом, что надо добивать уже киевский режим. Трамп ненавидит Зеленского и был бы не прочь от него избавиться, а вместе с ним избавиться и от украинской проблемы", — заявил российский эксперт.

По его мнению, Трамп якобы понял, что он не всесильный и не может делать несколько дел одновременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вскоре для Путина настанет время "Ч", поскольку он дважды подсунул Трампу свинью с Украиной и Ираном. Эксперты не исключают, что вскоре Трамп станет искренним врагом России и Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/2025/04/18/20902310.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости