В России активно обсуждают слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговоров по Украине, если в ближайшее время не наметится прогресс относительно урегулирования конфликта.

США и РФ

В частности, как заявил пропагандистским медиа российский политолог Рафаэль Ордуханян, американцы не откажутся от роли посредников в украинском конфликте. В противном случае, по его словам, демократы просто "съедят" американского президента Дональда Трампа, которые во время предвыборной гонки обещал завершить войну в Украине.

"Никуда американцы не уйдут, украинский вопрос был одним из основных компонентов во время его предвыборной кампании. Вы только представьте, что за скандал развернут демократы, если Трамп откажется от своих слов. Начнутся же крики о том, что со всеми другими обещаниями Трампа будет так же, что он плохой президент. Они же его просто с кашей съедят", — сказал политолог страны-агрессора.

Более того, он уверен, что заявление Рубио – это скрытое послание России, в котором американцы просят Кремль поскорее разобраться с Украиной.

"Я думаю, что в очень большой степени это обращение к Москве с посылом, что надо добивать уже киевский режим. Трамп ненавидит Зеленского и был бы не прочь от него избавиться, а вместе с ним избавиться и от украинской проблемы", — заявил российский эксперт.

По его мнению, Трамп якобы понял, что он не всесильный и не может делать несколько дел одновременно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вскоре для Путина настанет время "Ч", поскольку он дважды подсунул Трампу свинью с Украиной и Ираном. Эксперты не исключают, что вскоре Трамп станет искренним врагом России и Путина.



