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Ткачик Олеся
В России активно обсуждают слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговоров по Украине, если в ближайшее время не наметится прогресс относительно урегулирования конфликта.
США и РФ
В частности, как заявил пропагандистским медиа российский политолог Рафаэль Ордуханян, американцы не откажутся от роли посредников в украинском конфликте. В противном случае, по его словам, демократы просто "съедят" американского президента Дональда Трампа, которые во время предвыборной гонки обещал завершить войну в Украине.
Более того, он уверен, что заявление Рубио – это скрытое послание России, в котором американцы просят Кремль поскорее разобраться с Украиной.
По его мнению, Трамп якобы понял, что он не всесильный и не может делать несколько дел одновременно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что вскоре для Путина настанет время "Ч", поскольку он дважды подсунул Трампу свинью с Украиной и Ираном. Эксперты не исключают, что вскоре Трамп станет искренним врагом России и Путина.
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