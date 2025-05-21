В Госдуме прокомментировали будущий самый большой обмен пленными, который должен состояться на этой неделе.

Обмен пленными

В частности, как заявил глава комитета Госдумы страны-агрессора по обороне Андрей Картаполов, президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы почти некого отправлять на обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000". Как заявил российский депутат, у Украины якобы нет такого количества российских пленных.

"Зеленский ищет по всем своим тюрьмам российских пленных, чтобы хоть кого-то набрать на обмен, потому что откуда у них такое количество наших военных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали", — заявил депутат Госдумы страны-агрессора.

При этом, Картаполов добавил, что в обмене не будут принимать участия иностранные наемники, поскольку они являются "отдельной кастой".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на прошлой неделе Служба безопасности Украины официально подтвердила начало подготовки к самому масштабному обмену военнопленными с Российской Федерацией. Речь идет о договоренности, достигнутой во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая 2025 года, согласно которой запланировано одновременное увольнение по 1000 человек с каждой стороны.

В ведомстве заявили, что объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже приступил к подготовительным мероприятиям к обмену 1000 на 1000 человек.

Также "Комментарии" рассказывали, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас идет активная подготовка к самому большому обмену пленными с момента полномасштабного вторжения России.



