В России обсудили возможность новых контактов с США. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подобные переговоры могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кирилл Дмитриев. Фото: РБК

"Мы ожидаем, что новые контакты между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе", — отметил Дмитриев.

Он также добавил, что со стороны американских компаний есть "большое количество запросов" по возвращению в Россию, в частности, в энергетическом секторе и других отраслях.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в интервью "Студии Западу" прокомментировал неудачную попытку Дональда Трампа добиться временного перемирия в войне РФ против Украины. По его словам, этот план потерпел крушение, а сам Трамп оказался в сложном положении.

"Трамп пытался добиться временного прекращения огня, чтобы выйти из переговорного процесса и переложить ответственность на Европу", — отметил он.

Бессмертный добавил, что Трамп надеялся на "немощность Европы" и рассчитывал, что его действия заставят Украину сделать уступки. Однако после Парижского саммита стало ясно, что Европа останется на стороне Украины, а санкции против России усилятся.

"Трамп надеялся на краткосрочное перемирие, но теперь ему нужна хотя бы маленькая победа, чтобы выйти из этой ситуации. Однако Москва этого не позволит. Путин будет держать его в ловушке", — подытожил Бессмертный.

Портал "Комментарии" писал, что 500 самых богатых людей мира понесли беспрецедентные финансовые потери, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Эти потери стали следствием объявления президента США Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин, что повлекло за собой значительное падение на мировых фондовых рынках.