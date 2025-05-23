В РФ сегодня сбросили все маски и сделали ряд геноцидальных заявлений

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Россияне опять сменили риторику на воинствующую, говорит военный эксперт Игаль Левин. В этом контексте он привел пример с заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Владимир Путин
В частности, глава МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров в Ватикане. Также Лавров заявил, что нужно "вырезать ее как раковую опухоль", первопричину войны, которая была на Майдане.
Помимо этого, Лавров заявил, что Россия не может оставить людей в Украине "под властью хунты Зеленского" и речь идет о всей Украине, а не только о пяти областях, вписанных в конституцию РФ. Также он в очередной раз заявил о якобы "нелегитимности" украинского президента.
Эксперт напомнил, что в начале 2024 года, когда американцы впервые начали тормозить помощь, он говорил, что русским сносит крышу в неистовом желании не просто победить украинцев — а заставить их молить о прощении и пощаде.
По его словам, тех кого не вырежут, либо принудят работать на них, либо мобилизуют в свою армию и бросят на страны Балтии, Финляндию, Казахстан, Кавказ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня прошел первый этап обмена пленными с РФ.
Новости