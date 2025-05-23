В РФ сегодня сбросили все маски и сделали ряд геноцидальных заявлений

Россияне опять сменили риторику на воинствующую, говорит военный эксперт Игаль Левин. В этом контексте он привел пример с заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Владимир Путин

В частности, глава МИД РФ заявил, что Россия отказывается от переговоров в Ватикане. Также Лавров заявил, что нужно "вырезать ее как раковую опухоль", первопричину войны, которая была на Майдане.

Помимо этого, Лавров заявил, что Россия не может оставить людей в Украине "под властью хунты Зеленского" и речь идет о всей Украине, а не только о пяти областях, вписанных в конституцию РФ. Также он в очередной раз заявил о якобы "нелегитимности" украинского президента.

"Это довольно прямой и геноцидальный спич — достаточно борзый для того не самого лучшего положения, в котором РФ находится. В любом случае, всегда хорошо, когда твой враг сбрасывает все маски и буквально произносит все черным по белому — отметая право на существование твоей государственности", — говорит Левин.

Эксперт напомнил, что в начале 2024 года, когда американцы впервые начали тормозить помощь, он говорил, что русским сносит крышу в неистовом желании не просто победить украинцев — а заставить их молить о прощении и пощаде.

"Именно поэтому всегда важно не щадить своих врагов — потому что они никогда не пощадят и не пожалеют вас. Если украинцы не остановят Россию — русские придут и вырежут всех. С особым цинизмом и удовольствием. Потому что украинцы посмели им сопротивляться", — заявил Левин.

По его словам, тех кого не вырежут, либо принудят работать на них, либо мобилизуют в свою армию и бросят на страны Балтии, Финляндию, Казахстан, Кавказ.

"Русские готовят наихудшую участь украинцам — и даже не пытаются это скрыть, о чем снова заявил помоечный рот лошади", — сказал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня прошел первый этап обмена пленными с РФ.



