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В РФ школьника посадили на 4 года за "госизмену": подробности

В истории России школьник впервые получил тюремное заключение за "государственную измену"

30 декабря 2023, 22:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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В России суд приговорил к четырем годам лишения свободы школьника Кевина Лика, которого следствие обвинило в "государственной измене". Об этом пишет российское оппозиционное издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

В РФ школьника посадили на 4 года за "госизмену": подробности

Российского школьника посадили на 4 года. Фото из открытых источников

Сообщается, что Верховный суд республики Адыгея РФ приговорил к четырем годам колонии по делу о "государственной измене" (ст. 275 УК РФ) 18-летнего жителя Майкопа Кевина Лика, который сейчас учится в школе.

Отмечается, что ФСБ России обвинила школьника в якобы совершаемых преступлениях, будучи противником "нынешнего политического курса РФ" и так называемой "специальной военной операции" против Украины.

Старшекласснику инкриминировали фотографирование в Майкопе "мест дислокации" российской воинской части.

По версии российского суда, снимки осужденный якобы посылал на электронную почту "представителя иностранного государства".

При этом издание отмечает, что адреса и фотографии воинских частей в Майкопе находятся в открытом доступе в интернете.

Издание сообщает, что Кевин Лик 2005 года рождения стал самым молодым обвиняемым в России по статье о "государственной измене". К моменту начала вторжения РФ в Украину Кевин учился в 9 классе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 2024 года граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, не смогут получить медицинскую помощь. С 1 января помощь в оккупации можно получить только при наличии обязательного российского медицинского страхования. Соответствующее страхование могут получить лица, имеющие паспорт РФ. При получении паспорта РФ оккупанты заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не обязательная процедура даже по законодательству РФ. То есть россияне хотят юридически изменить демографический состав регионов, что является признаком геноцида.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/18120
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