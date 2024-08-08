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В РФ сказали, будут ли просить ОДКБ помочь отразить атаку ВСУ в Курской области

В РФ не будут просить о помощи, поскольку это «выглядело бы странно»

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

Россия не намерена обращаться за помощью к партнерам по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после наступления ВСУ в Курской области, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В РФ сказали, будут ли просить ОДКБ помочь отразить атаку ВСУ в Курской области

ОДКБ

"Нет, не будет [обращаться]. Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете", — сказал Затулин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В этой связи российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все уволенные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.

Кстати, так называемый президент Белорус Александр Лукашенко уже вынес на обсуждение в публичное пространство тему "падения России". По словам, экспертов, это очень интересная ситуация, потому что хитрый лис Лукашенко просто так не делает никаких заявлений.

При этом украинские военные считают, что Украина может поднять ставки в войне до небес, если, например, сможет захватить Курскую АЭС. Но, по их словам, для этого нужно иметь в запасе хотя бы еще пять или шесть бригад, тогда можно идти ва-банк.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/08/23641411.shtml
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