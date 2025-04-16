В России пока не готов сообщить точный час окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, об этом сказал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

"Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении", — сказал Песков.

Он традиционно обвинил Украину в том, что она якобы не придерживался режима прекращения ударов.

"Киевский режим, несмотря на мораторий, который скоро истекает, его фактически не придерживался. Нам наносились и наносятся попытки ударов по нашей энергетической инфраструктуре", — заявил Песков.

При этом он добавил, что действие моратория заканчивается 18 апреля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Песков отреагировала на информацию о том, что сегодня Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию. По его мнению, такие действия якобы свидетельствуют о том, что Украина не планирует "выходить на диалог с Россией".

Также он обвинил Киев в том, что он не придерживается моратория на удары по объектам энергетики, и поэтому точно "не хочет мира". Песков особо подчеркнул, что есть еще один факт, который якобы указывает на то, что Украина не хочет мира. Как говорит Песков, об этом свидетельствуют "регулярные нарушения" Украиной моратория об ударах по объектам энергетической инфраструктуры России.

При этом известно, что Россия с первых дней сама не придерживалась моратория. В Офисе президента сообщили, что все доказательства нарушений тщательно собираются и передаются в Вашингтон, чтобы там могли принять решение в отношении России, которая нарушает все договоренности.



