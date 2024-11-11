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В РФ сказали, повлияют ли возможные переговоры между Москвой и Киевом на продолжение «СВО»

В РФ заявили, что возможность проведения переговоров якобы никак не повлияет на ход проведения «СВО»

11 ноября 2024, 18:46
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Ткачик Олеся

Высказывания западных политиков о потенциальном начале переговоров по Украине не влияют на ход выполнения задач так называемой "специальной военной операции", поставленной руководством России. Об этом заявил первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации РФ Виктор Бондарев.

В РФ сказали, повлияют ли возможные переговоры между Москвой и Киевом на продолжение «СВО»

Виктор Бондарев

По его мнению, в последнее время вооруженные силы Украины значительно усилили атаки на российские территории. Бондарев предположил, что таким образом Киев проверяет полученную от западных партнеров поддержку.

"Как сложится ситуация после возможного вступления в должность президента США Дональда Трампа, и реализует ли он свои обещания по скорому завершению войны — увидим в ближайшее время", — отметил российский сенатор.

Бондарев также добавил, что разговоры о начале переговоров не создают для Москвы оснований "останавливаться в ожидании положительных изменений". Он подчеркнул, что российские власти убедились на практике в необходимости осторожности со стороны недружественных государств.

"Мы продолжим добиваться поставленных целей и выполнять задачи в рамках "СВО", — отметил российский сенатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Россия продолжает вести "специальную военную операцию", поскольку стремится выполнить все свои поставленные цели. В то же время он добавил, что применение каких-либо западных вооружений якобы не сможет изменить динамику на фронте. Таким образом, Песков прокомментировал информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в последние месяцы президентства Джо Байдена якобы попытаются убедить американского лидера дать разрешение на применение ракет Storm Shadow для ударов в глубь РФ.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/11/11/24361393.shtml
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