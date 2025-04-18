В РФ сказали Рубио, как США могут остановить войну в Украине за пару дней

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Ткачик Олеся
На самом деле, власти США могут повлиять на то, чтобы добиться установления мира между Украиной и РФ, об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
Марко Рубио
По его словам, добиться этого якобы очень просто, нужно только полностью прекратить всю финансовую и военную поддержку Украины.
Российский политик считает, что заявление Госсекретаря Марко Рубио о том, что США "не собираются заниматься украинским урегулированием неделями и месяцами" является своеобразным отражение "беспомощности и неготовности США к реальному разрешению конфликта в Украине".
Впрочем, Миронов добавил, что выход Соединенных Штатов из процесса урегулирования мало что изменит для РФ.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Марко Рубио намекнул на то, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по урегулированию вокруг Украины, поскольку Вашингтону и так есть чем заняться. По мнению экспертов, всю ответственность США перекинут на Европу, а сами будут пытаться наладить отношения с Россией.
При этом политолог Виктор Шлинчак считает, что Украина сейчас двигается не по слишком оптимистичному сценарию. По его словам, чтобы он не стал катастрофическим, "после Пасхи" нужно реально браться за ум, особенно тем, от чьих решений зависит дальнейшая обороноспособность страны.
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