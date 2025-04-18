На самом деле, власти США могут повлиять на то, чтобы добиться установления мира между Украиной и РФ, об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Марко Рубио

По его словам, добиться этого якобы очень просто, нужно только полностью прекратить всю финансовую и военную поддержку Украины.

"У американской администрации был и остается только один шанс реально повлиять на достижение мира — прекратить военную и финансовую поддержку киевского режима. Только так можно остановить неонацистского джина, которого США выпустили в 2014 году, когда поддержали "майдан" и госпереворот", — заявил Миронов.

Российский политик считает, что заявление Госсекретаря Марко Рубио о том, что США "не собираются заниматься украинским урегулированием неделями и месяцами" является своеобразным отражение "беспомощности и неготовности США к реальному разрешению конфликта в Украине".

Впрочем, Миронов добавил, что выход Соединенных Штатов из процесса урегулирования мало что изменит для РФ.

"Россия готова добиваться своих целей дипломатическим путем. Но готова это делать и силой, если ей не оставляют шанса", — добавил политик страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что Марко Рубио намекнул на то, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по урегулированию вокруг Украины, поскольку Вашингтону и так есть чем заняться. По мнению экспертов, всю ответственность США перекинут на Европу, а сами будут пытаться наладить отношения с Россией.

При этом политолог Виктор Шлинчак считает, что Украина сейчас двигается не по слишком оптимистичному сценарию. По его словам, чтобы он не стал катастрофическим, "после Пасхи" нужно реально браться за ум, особенно тем, от чьих решений зависит дальнейшая обороноспособность страны.





