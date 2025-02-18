В РФ снаряжают ракетами самолеты: сколько Х-101 планируют изготовить в 2025 году

Россия продолжает производить крылатые ракеты, которые используют для обстрела Украины. За 2025 год враг планирует изготовить 560 КР Х-101.

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По данным платформы Tracking – это 46 в месяц или 1,5 в день.

"Много ли это? Нет, в 2024 году РФ производила до 60 крылатых ракет данного типа, следовательно, темпы производства уменьшились. Вероятно, западные санкции дают свой результат", — говорится в сообщении.

При этом на платформе отмечают, что уже с начала января 2025 года ВПК России смог изготовить около 72 крылатых ракет Х-101. В то же время за 49 дней РФ применила около 49 КРПБ Х-101.

Продолжают вражеские войска готовиться к вероятному массированному обстрелу. По данным платформы, в 14:00 "Энгельс-2" покинул прилетевший сегодня утром транспортный Ил-76 (18 февраля, — ред.).

Отмечается, что, вероятно, была доставлена очередная партия крылатых ракет.

“По состоянию на вечер 17 февраля (17:35) на авиабазе Энгельс-2 находилось 3 борта Ту-95МС и 1х Ту-160. 1х Ту-95МС, прилетавший 15 февраля, вернулся обратно на "Оленья" после снаряжения КР Х-101. Снаряжение бортов продолжается”, — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 февраля, как писал портал "Комментарии", российские войска подняли в воздух стратегические самолеты, вероятно, для массированного обстрела Украины.

По данным мониторинговой платформы Tracking, взлет стратегической авиации был отмечен в 03:00. Отмечается, что в небо подняли 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья".

Около 06:00 мониторинговые паблики сообщили о предварительных запусках ракет Х-101/555 с бортов российской стратегической авиации Ту-95МС.



