В РФ снаряжают ракетами самолеты: сколько Х-101 планируют изготовить в 2025 году

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Кречмаровская Наталия
Россия продолжает производить крылатые ракеты, которые используют для обстрела Украины. За 2025 год враг планирует изготовить 560 КР Х-101.
Фото из открытых источников
По данным платформы Tracking – это 46 в месяц или 1,5 в день.
При этом на платформе отмечают, что уже с начала января 2025 года ВПК России смог изготовить около 72 крылатых ракет Х-101. В то же время за 49 дней РФ применила около 49 КРПБ Х-101.
Продолжают вражеские войска готовиться к вероятному массированному обстрелу. По данным платформы, в 14:00 "Энгельс-2" покинул прилетевший сегодня утром транспортный Ил-76 (18 февраля, — ред.).
Отмечается, что, вероятно, была доставлена очередная партия крылатых ракет.
Напомним, что 1 февраля, как писал портал "Комментарии", российские войска подняли в воздух стратегические самолеты, вероятно, для массированного обстрела Украины.
По данным мониторинговой платформы Tracking, взлет стратегической авиации был отмечен в 03:00. Отмечается, что в небо подняли 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы "Оленья".
Около 06:00 мониторинговые паблики сообщили о предварительных запусках ракет Х-101/555 с бортов российской стратегической авиации Ту-95МС.
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