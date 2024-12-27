В РФ снова ввели план "Ковер": почему приостановили работу аэропортов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ряд российских аэропортов утром 27 декабря приостановили работу, введя план "Ковер". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС, со ссылкой на Росавиацию.
План Ковер ввели в аэропортах РФ. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что план "Ковер" ввели в аэропортах Сочи, Казани, Астрахани, Волгограда.
В сообщении Росавиации говорится о том, что ограничения в работе аэропортов введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".
Российские паблики сообщают, что план "Ковер" был введен якобы из-за угрозы беспилотников.
Позже российский СМИ сообщили, что ограничения в работе якобы сняли в аэропортах Астрахани и Волгограда.
Читайте также на портале "Комментарии" — в российских городах было шумно. Беспилотниками были атакованы разные объекты. Также во Владикавказе произошел взрыв в ТРЦ, из-за чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и издание ASTRA.
Грозный, Чечня. Раздалось 4-5 взрывов. По предварительной информации, несколько дронов упали в районе 2-го полка. Взрывы были слышны во всех окрестностях.
Казань. В аэропорту введен план "Ковёр". Рейсы на вылет и прилет задержаны. Сообщается об угрозе атаки БПЛА.
Владикавказ. В торговом центре "Алания Мол" произошел взрыв. Причина – взрыв бытового газа на четвертом этаже ТЦ. Горит более 800 кв. метров. Есть один погибший на 9 ранен.
Кроме того, ночью зафиксирован прилет в Воронежской области и в г. Мичуринск Тамбовской области. Кроме "официально сбитых" БПЛА в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ". – отмечает Андрющенко.
Воронежская область. Зафиксирован прилет и пожар предварительно в месте расположения техники. Последствия уточняются. Официальный Воронеж сообщил о сбитии 23 БПЛА.
Тамбовская область, г. Мичуринск. Более 500 км. от Украины. Самая отдаленная точка сегодняшней ночи. Местные сообщают о "прилете." Официальный Тамбов сообщил о сбитии 3 БПЛА в Мичуринском округе.
Новости