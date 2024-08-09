В РФ сообщили, что якобы прекращают все обмены пленными и телами погибших с Украиной

Между Москвой и Киевом прекратятся обмены пленными и телами военнослужащих на неопределенное время из-за атаки Вооруженных сил Украины на АПП "Колотиловка", где с 2022 года и проходили обмены, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обмен пленными

Телеграм канал утверждает, что якобы атака ВСУ произошла днем 8 августа. В сообщении указано, что якобы украинские военные выпустили несколько снарядов, предварительно, из танка Т-90М. Также, говорят россияне, удары наносились дронами-камикадзе. В течение нескольких часов пункт сгорел дотла, сказано в сообщении.

В сообщении указано, что пункт "Колотиловка" был единственным местом в зоне "специальной военной операции", где ВС РФ и Украины могли обменяться своими бойцами, которые попали в плен во время боестолкновений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации украинских военных, оккупантам не интересно проводить обмены телами погибших. В частности, как заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, российские захватчики не проявляют интереса к тому, чтобы забрать с поля боя на Покровском направлении тела своих убитых.

По его словам, бригада в среднем ежедневно ликвидирует от 70 до 100 российских оккупантов, поэтому поля на Покровском направлении усеяны трупами. При этом он сообщил, что украинские военные готовы к диалогу, чтобы обменяться телами. По его словам, соответственно, военные прилагают все усилия для того, чтобы достать своего раненого или погибшего воина. Но, добавил Цехоцкий, у россиян это так не происходит. Возможно, по его словам, в РФ просто не хотят производить выплаты.



