В России посчитали, что телефонные разговоры между президентами России и США обычно происходят в течение одной-двух недель после инаугурации американского лидера, а самый быстрый звонок состоялся через шесть дней.

Путин и Трамп

Так, по информации российских пропагандистов, нынешний президент США Джо Байден пообщался с диктатором Владимиром Путиным шесть дней спустя после своей инаугурации в январе 2021 года. Аналогичный срок потребовался новоизбранному президенту США Бараку Обаме в январе 2009 года для телефонной беседы с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.

При этом известно, что в январе 2017 года Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным спустя восемь дней после вступления в должность. Ранее, в ноябре 2016 года, после победы на выборах, Трамп уже имел телефонный контакт с кремлевским диктатором.

Джордж Буш-младший провел первый телефонный разговор с российским президентом через 11 дней после своей инаугурации в январе 2001 года, а во время второго срока – через 12 дней в январе 2005 года.

Исключением стал 2013 год, когда Барак Обама вторично вступил в должность президента США. Его разговор с Путиным состоялся только 40 дней спустя после инаугурации – 1 марта 2013 года. Однако кремлевский диктатор приветствовал Обаму с переизбранием еще в ноябре 2012 года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным по телефону. Якобы этот разговор состоится в короткие сроки после того, как он официально вступит в должность. Впрочем, есть мнение, что Трамп все же будет принуждать Путина к миру в Украине, в том числе через механизм более жестких санкций.



