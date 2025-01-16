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В РФ священник шокировал причиной ударов HIMARS: кара за мастурбацию и не только

Священник в РФ нашел шокирующую причину того, что на территорию страны-агрессора прилетают украинские ракеты

сегодня, 15:20
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Ткачик Олеся

В России протоиерей Андрей Ткачев возложил вину за удары HIMARS Вооруженных сил Украины по российским городам на россиян, которые мастурбируют или делают аборты.

В РФ священник шокировал причиной ударов HIMARS: кара за мастурбацию и не только

Андрей Ткачев

В частности, во время проповеди российский протоиерей привел статистику, согласно которой "аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время".

"Именно из-за разврата происходят войны. Господь наказывает нас этими "хаймарсами" или "скальпами", которые летают по нашим городам. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся", — заявил россиянин.

Еще одной причиной прилетом Ткачев назвал мастурбацию. Он заявил, что "единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены". В случае, если "семя льется куда попало", то "будет литься кровь, начинается война".

В свою очередь протоиерей РПЦ Кирилл Иванов призвал россиян молиться о "скорбях", в том числе о том, чтобы Бог лишил их зарплаты.

В частности, во время проповеди российский священник заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни. При этом он заявил, что необходимость в мигрантах возникла из-за абортов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия продолжает методически разрушать ключевые объекты России с помощью беспилотников, прорывающих российскую противовоздушную оборону, определяя траектории для ракетных ударов. В частности, Братчук, например, подчеркнул, что последствия ударов, нанесенных по пороховому заводу в Тамбовской области и нефтебазе в Воронежской области РФ, очень серьезны для врага. Сегодня враг не может спокойно спать ни в одном из регионов Российской Федерации.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YunwU5-tGQU
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