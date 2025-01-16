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Ткачик Олеся
В России протоиерей Андрей Ткачев возложил вину за удары HIMARS Вооруженных сил Украины по российским городам на россиян, которые мастурбируют или делают аборты.
Андрей Ткачев
В частности, во время проповеди российский протоиерей привел статистику, согласно которой "аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время".
Еще одной причиной прилетом Ткачев назвал мастурбацию. Он заявил, что "единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены". В случае, если "семя льется куда попало", то "будет литься кровь, начинается война".
В свою очередь протоиерей РПЦ Кирилл Иванов призвал россиян молиться о "скорбях", в том числе о том, чтобы Бог лишил их зарплаты.
В частности, во время проповеди российский священник заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни. При этом он заявил, что необходимость в мигрантах возникла из-за абортов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия продолжает методически разрушать ключевые объекты России с помощью беспилотников, прорывающих российскую противовоздушную оборону, определяя траектории для ракетных ударов. В частности, Братчук, например, подчеркнул, что последствия ударов, нанесенных по пороховому заводу в Тамбовской области и нефтебазе в Воронежской области РФ, очень серьезны для врага. Сегодня враг не может спокойно спать ни в одном из регионов Российской Федерации.
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