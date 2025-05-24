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В РФ священник сказал правду о русских мужчинах и спровоцировал громкий скандал

Российский священник обозвал русских мужчин и спровоцировал скандал с участием Госдумы

24 мая 2025, 18:51 comments1726
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Ткачик Олеся

Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский назвал русских мужчин "овощами".

В РФ священник сказал правду о русских мужчинах и спровоцировал громкий скандал

Российские мужчины

В частности, в своей проповеди священнослужитель РПЦ выразил мнение, что россиянки чаще выходят замуж за мусульманских мужчин, поскольку соотечественники по разным причинам откладывают предложение руки и сердца. В этом контексте Островский назвал поведение русских мужчин "овочебазой с триколором".

Впоследствии он извинился, объяснив, что сказанное было эмоциональной реакцией на вопросы.

"Хочу извиниться за свои слова о триколоре — они вырвались в порыве эмоций. Я не собирался унижать или оскорблять флаг своей страны", — написал Островский.

На высказывания священника РПЦ отреагировала председатель комитета Госдумы РФ по семье, материнству, отцовству и детству Нина Останина. Она жестко раскритиковала слова священника.

В частности, Останина отметила, что подобные заявления не вызывают у нее смеха, а наоборот — возмущения, поскольку считает незыблемым как уважение государственной символики, так и мужчин всех национальностей и вероисповеданий.

"Считаю эти слова оскорбительными по отношению к русским мужчинам. И хотела бы узнать, будет ли какая-нибудь реакция со стороны общества или ответственных лиц", — сказала депутат страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о еще одном громком скандале в РФ вокруг любовницы Путина Екатерины Мизулиной. В частности, ее заподозрили в вымогательстве денег. Депутат Госдумы даже обратился по этому поводу в правоохранительные органы.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/24/v-gosdume-zhestko-otreagirovali-na-frazu-svyaschennika-ovoschebaza-s-trikolorom-o-muzhchinah/
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