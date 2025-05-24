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Ткачик Олеся
Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Павел Островский назвал русских мужчин "овощами".
Российские мужчины
В частности, в своей проповеди священнослужитель РПЦ выразил мнение, что россиянки чаще выходят замуж за мусульманских мужчин, поскольку соотечественники по разным причинам откладывают предложение руки и сердца. В этом контексте Островский назвал поведение русских мужчин "овочебазой с триколором".
Впоследствии он извинился, объяснив, что сказанное было эмоциональной реакцией на вопросы.
На высказывания священника РПЦ отреагировала председатель комитета Госдумы РФ по семье, материнству, отцовству и детству Нина Останина. Она жестко раскритиковала слова священника.
В частности, Останина отметила, что подобные заявления не вызывают у нее смеха, а наоборот — возмущения, поскольку считает незыблемым как уважение государственной символики, так и мужчин всех национальностей и вероисповеданий.
"Считаю эти слова оскорбительными по отношению к русским мужчинам. И хотела бы узнать, будет ли какая-нибудь реакция со стороны общества или ответственных лиц", — сказала депутат страны-агрессора.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о еще одном громком скандале в РФ вокруг любовницы Путина Екатерины Мизулиной. В частности, ее заподозрили в вымогательстве денег. Депутат Госдумы даже обратился по этому поводу в правоохранительные органы.
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