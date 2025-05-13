Британия должна стать целью номер один для России в случае начала Третьей мировой войны из-за успешного противостояния попыткам Владимира Путина вторгнуться в Украину, заявил российский генерал-майор Николай Плотников.

Кир Стармер

В частности, он на российском государственном телевидении заявил, что успех ракетных и дроновых ударов Украины стал возможным благодаря данным о целях, которые предоставляет Великобритания. Россиянин заявил, что эта поддержка делает британцев законной целью в любой предстоящей войне. Плотников обвинил ряд британских премьер-министров в содействии противодействию Путину в Украине, включая Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.

"Британцы вносят данные в блоки управления ракетами Украины. Этот тандем (Британия и Франция) ответственен за массовую атаку дронов на Россию 7 мая", — заявил Плотников.

В тот день Россия заявила, что перехватила 524 дрона, хотя некоторые все же смогли обойти ПВО и поразить военные цели. По российским данным, также были сбиты пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и две ракеты HIMARS.

Вот почему уже накопилось так много уголовных дел против Макрона и всех премьер-министров Великобритании. Они все должны оказаться на скамье подсудимых. И Лиз Трасс. И тот кудрявый [Борис] Джонсон и все остальные. То, что делают британские и французские спецслужбы и военные, нанесло большой вред нашему народу, многие погибли", — заявил российский генерал.

Ведущий программы и ведущий пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести удар по Британии с помощью высокоскоростных подводных дронов "Посейдон" или межконтинентальной ракеты "Сармат".

"Это станет возможным", — сказал генерал. "Я считаю, что придет время, когда это будет возможно".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ не в первый раз грозится Британии убить абсолютно каждого.



