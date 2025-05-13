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Ткачик Олеся
Британия должна стать целью номер один для России в случае начала Третьей мировой войны из-за успешного противостояния попыткам Владимира Путина вторгнуться в Украину, заявил российский генерал-майор Николай Плотников.
Кир Стармер
В частности, он на российском государственном телевидении заявил, что успех ракетных и дроновых ударов Украины стал возможным благодаря данным о целях, которые предоставляет Великобритания. Россиянин заявил, что эта поддержка делает британцев законной целью в любой предстоящей войне. Плотников обвинил ряд британских премьер-министров в содействии противодействию Путину в Украине, включая Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.
В тот день Россия заявила, что перехватила 524 дрона, хотя некоторые все же смогли обойти ПВО и поразить военные цели. По российским данным, также были сбиты пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и две ракеты HIMARS.
Ведущий программы и ведущий пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести удар по Британии с помощью высокоскоростных подводных дронов "Посейдон" или межконтинентальной ракеты "Сармат".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ не в первый раз грозится Британии убить абсолютно каждого.
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