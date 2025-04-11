Кремлевские пропагандисты снова поразили воображение зрителей, распространив тревожную визуализацию Лондона, якобы разрушенного ядерным ударом, с русским флагом, развевающимся над Великобританией. Единственным обломком, выглядывающим из радиоактивного потопа, является изуродованный циферблат Биг-Бена, а рядом — российская подлодка, осматривающая опустошение.

Лондон после "удара" РФ

Этот зловещий образ, сообщает Mirror, часть новой волны агрессивной кремлевской риторики, направленной против главы правительства Кира Стармера, поддержавшего идею использования британских и европейских войск для гарантирования условий мира в Украине.

Один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев неоднократно угрожал Западу новейшими российскими видами вооружения, в том числе подводным ядерным дроном "Посейдон", якобы способным затопить целые страны, и межконтинентальной ракетой "Сатана-2", весом более 200 км/ч.

На фоне ежедневных нападок российского телевидения по поводу планов Лондона направить войска в Украину, Соловьев заявил: "Как только эти страны отважятся направить военных, они автоматически станут целями ядерного удара. И я не вижу причин, почему бы нам не нанести его сразу."

Дальше он продолжил в присущей себе пренебрежительной манере.

"Да купите себе виагру, если вам так хочется драться! Европейцы, мечтающие о вводе войск в Украину — вы совсем ничего не помните по истории?!"

Он напомнил Британии о Крымской войне и намекнул, что Кремль готов "истребить всех". Ранее он также размышлял о том, почему британцы якобы "стремятся исчезнуть из истории", и назвал их политическую элиту "сборником неудачников", намекая, что нынешнего премьера страны "даже мышкой назвать тяжело".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ таинственно исчез Путин.



