logo

BTC/USD

68359.02

ETH/USD

3741.12

LTC/USD

84.02

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ украинский топ-изменник сделал заявление о легитимности Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ украинский топ-изменник сделал заявление о легитимности Зеленского

Пропагандисты продолжают "ехать" на тему якобы нелегитимности Зеленского

30 мая 2024, 21:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Россия продолжает развивать тему нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского. Представители Министерства иностранных дел РФ говорят, что теперь расценивают его как "вожака киевского режима"

В РФ украинский топ-изменник сделал заявление о легитимности Зеленского

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Чтобы доказать свою правоту, они решили обнародовать предательское мнение экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника. В Украине его заочно осудили за государственную измену. При этом именно Табачник говорит о себе, что он "активный соавтор Конституции"

Он сказал, что "нелегитимность создавалась специально — чтобы затруднить мирные переговоры". Публикация с комментарием Табачника появилась в одном из российских пропагандистских изданий.

Еще в 2015 году СБУ объявила этого экс-чиновника в розыск, обвиняя по статье 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5: "действия… совершенные в особо крупных размерах или организованной группой") ).

В ноябре 2022 года сотрудники СБУ заявили, что у их следователей есть доказательная база о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины Дмитрием Табачником. Установили, что предатель после широкомасштабного вторжения России активно "консультирует" глав российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ рассказали, кто должен организовать "мирные" переговоры России и Украины. Сегодня Китай больше подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать РФ и Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости