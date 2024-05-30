Россия продолжает развивать тему нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского. Представители Министерства иностранных дел РФ говорят, что теперь расценивают его как "вожака киевского режима"

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Чтобы доказать свою правоту, они решили обнародовать предательское мнение экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника. В Украине его заочно осудили за государственную измену. При этом именно Табачник говорит о себе, что он "активный соавтор Конституции"

Он сказал, что "нелегитимность создавалась специально — чтобы затруднить мирные переговоры". Публикация с комментарием Табачника появилась в одном из российских пропагандистских изданий.

Еще в 2015 году СБУ объявила этого экс-чиновника в розыск, обвиняя по статье 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5: "действия… совершенные в особо крупных размерах или организованной группой") ).

В ноябре 2022 года сотрудники СБУ заявили, что у их следователей есть доказательная база о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины Дмитрием Табачником. Установили, что предатель после широкомасштабного вторжения России активно "консультирует" глав российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ рассказали, кто должен организовать "мирные" переговоры России и Украины. Сегодня Китай больше подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать РФ и Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", ссылаясь на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.