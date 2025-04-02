В РФ упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3: что произошло

В России произошла авиакатастрофа с участием стратегического бомбардировщика Ту-22М3, в настоящее время продолжаются поиски находившихся на борту членов экипажа.

Российский Ту-22М3 (фото из открытых источников)

Об инциденте сообщил российский телеграмм-канал Fighterbomber, что регулярно публикует новости о военной авиации РФ и имеет связи с ВКС России. В сообщении указано: "Потерпел крушение Ту-22М3. Усольский район. Экипаж ищут".

Впоследствии информацию подтвердило Министерство обороны России. По их данным, авария произошла в Иркутской области во время выполнения запланированного полета.

На борту находились четыре военных летчика. Все они катапультировались, однако один из них погиб.

Как объяснили в Минобороны РФ, причиной крушения стала техническая неисправность. Бомбардировщик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России упал военный самолет : связанный с пилотом. 10 октября на границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал военный учебно-тренировочный самолет Як-130. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался", — говорится в сообщении. Отмечается, что пилот получил серьезные ранения, его госпитализировали. В России эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки летчиков. Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".